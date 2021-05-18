大陸男子汪峰裕受僱擔任台灣「屏新101號」遠洋漁船代理船長，2012年在印度洋索馬里外海航行時，疑遇上海盜武裝木船，他涉嫌向外籍僱傭兵下令開槍，射殺4人，台灣高等法院高雄分院今日上午駁回汪的上訴，依殺人罪判處26年。

判決書指出，汪峰裕為大陸居民，2011年6月至2014年6月受僱於台灣的屏新公司，出任高雄註冊「屏新101號」遠洋漁船，擔任大副及代理船長。

2012年間，漁船停在斯里蘭卡的可倫坡港（Colombo Port City）補給時，他僱用2名僱傭兵，攜帶自動步槍及子彈登船，以保護航行安全。

同年9月29日中午，漁船在印度洋索馬里外海，與高雄漁船「春億217號」及其他2艘國籍不詳的漁船作業時，遇上載有4名疑是海盜的木船靠近，其中1艘國籍不詳漁船遂撞翻該木船，導致船上4人落海。

汪峰裕明知該4人徒手在海上漂浮，無攻擊能力，涉嫌下令其中1名僱傭兵開槍，導致4人均中彈身亡。由於開槍過程被船員拍下，輾轉被人上傳至YouTube，經國際媒體及組織披露，國際海事局海盜通報中心通報行政院海巡署，將案移送高雄地檢察署偵辦。

今年1月29日，汪被高雄地院依殺人罪，判處入獄26年，他不服上訴，高雄高分院上午判決駁回。

台灣《自由時報》

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