在旱情嚴竣之勢，台灣持續多天高溫，據台灣氣象局今天更新的高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午時，高溫警戒由南投以南7縣市，擴大為台中以南10縣市。台南、高雄達紅色燈號，上看38°C；彰化、南投等7縣市為橙色燈號，台中也達高溫黃燈。梅雨季遲遲不來，旱情難以紓解，網上瘋傳苗栗、台中及北彰化地區，6月1日起每周停水時間由原來的48小時變成56小時，但消息未獲官方證實。

截至中午12時33分，全台12個觀測站出現36℃以上高溫，最高溫為台南玉井38.1℃。氣象局表示，中午前後在台南市、高雄市近山區或河谷有連續出現38℃極端高溫的機會，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣近山區或河谷、花蓮縣縱谷有出現36℃高溫機率。

台中央氣象局預報員李孟軒上午表示，今天受微弱鋒面影響，水汽增多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後山區有局部地區短暫雷陣雨，可能有局部較大雨勢。明日鋒面遠離，預估水汽將減少，剩下東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，各地高溫大致與今天類似，北部高溫略微升高。至後日水汽更少，各地大多是多雲到晴的炎熱天氣，僅有東半部有局部短暫陣雨，午後在西半部山區則有局部短暫雷陣雨，西半部高溫在35至36℃，東半部則為31至32℃。

另外，中央氣象局發佈豪雨特報，今台東縣有機會出現局部大雨或豪雨，伴有雷擊及強陣風。氣象達人彭啟明指出，梅雨鋒面在台灣上空擺盪，但因太平洋高氣壓讓梅雨鋒面下不來，5月底前沒有梅雨鋒面生成迹象。若太平洋高氣壓持續，梅雨鋒面往北走，台灣有可能錯過，只能待颱風來「解渴」。「周末到下周可能有颱風生成，但整個太平洋高氣壓勢力強，往西走的機率比較高，預計月底前我們都還沒有顯著下雨的系統出現。」

梅雨季不來，水荒仍舊無解。大甲溪上游的德基水庫因沒有水量的注入，今再創47年建壩以來新低，上午10時水位僅1,323.9米，原本電廠預計水位到達1,325米時將會停水，但目前仍配合中央旱災應變中心調配，繼續放水至谷關壩發電。

旱情不解，不僅部份縣市要制水限水，連帶也引爆缺電危機，水利署持續把握機會，今日中午在新竹寶山第二水庫、苗栗永和山水庫、嘉義曾文水庫進行人造雨，盼能利用午後對流增加集水區雨量。

水利署進一步指，近日氣溫炎熱，午後熱對流發展機會高，除與氣象局保持密切聯繫外，藉由午後對流實施增雨作業，期望多留些雨量挹注水庫集水區，稍舒緩水庫乾旱之急。

目前苗栗、台中及北彰化地區實施「供5停2」分區限水，今網上瘋傳一則制水短訊，指自6月1日起，每周停水時間將由2天延長至「2天8小時」，以加大節水力道，停水時間會由原訂停水日凌晨零時提前至前一晚10時開炲，恢復供水時間則由凌晨零時延後至翌日上午6時。不過，台水表示目前未接到中央指示，不願證實。

該短訊還提到，獨立供水系統或支援管網地區及具備專管供應的科學園區，以總量水15%提升至17%的減供方式，取代停水。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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