台灣近日災情連連，不僅中部縣市缺水，疫情大爆發本土病例3天暴增700宗，更是在大熱天中，兩次無預警大規模停電，引發民眾不滿，紛紛感嘆「亡國感好重」。雖然總統蔡英文昨日（17日）已在Facebook道歉，網民卻不賣賬，還洗版狂轟「真的變成落後國家」，更有呼聲要蔡英文下台。國民黨也針對昨晚的第二次大停電，大罵蔡政府無能，還點名經濟部長王美花下台，「以謝國人」。

缺水問題未解，又遇爆疫，許多人要在家辦公，卻在短短1周內兩次無預警大停電，讓網民直呼「是住在第三世界嗎」。昨晚二度停電後，「停電」2字在短短2小時內登上Google熱搜關鍵字榜首，共有200萬筆搜索。

蔡英文隨即在FB道歉，坦言「大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受」。她說不論原因為何，台電都必須徹查並公佈報告，向民眾說明兩次事故原因及電力調度狀況。

不過，蔡英文的道歉文一出，卻引來大批網民洗版批評：「真的變成落後國家了！」「太厲害了，可以把台灣搞到這個地步。」「第一次可以相信人為原諒，一個禮拜第二次真的很扯……」「下台啦，廢話很多！」「只會叫人民收心，政府呢？螺絲不僅僅是鬆了，根本是掉了吧！」還有網民拿防疫神句造句：「看好了世界，台灣只示範一次，在一周內停電兩次。」

也有網民持不同看法：「沒事，這樣的狀況大家都不願意，總統、部長都辛苦了！」「大家都不願意有這種情況發生，政府願意做出（作出）說明，這也是一種溝通的方式，但也要慎防有人藉此來製造混亂。」

在野國民黨也就兩度大停電，向民進黨及蔡英文政府發炮。黨主席江啟臣昨深夜發文怒斥：「人民寧可不要總統道歉，而要正常生活，水電供應無虞！這樣的要求，蔡政府做不到嗎？」同時以過往民進黨擅用的梗圖及口號，重擊執政黨。梗圖寫道：「有政府暗眠摸（閩南話，指一片漆黑）。」並模仿過往民進黨的口號：「看好了！蔡政府正在示範，7天內大停電2次！」「2030不缺電騙你的。」還放上了蔡英文及行政院長蘇貞昌的頭像作為反諷。

與此同時，國民黨中央直指經濟部長王美花無能，應請辭下台，又要求蔡英文檢討能源政策。

台灣TVBS／Facebook

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