台灣近日爆發疫情，新增本土病例連續3天呈現3位數。路透社報道，台灣政府目前為控制疫情傷透腦筋，與此同時，更要應付來自大陸的國安威脅。

路透社的報道，台灣政府除要為盡快取得足夠疫苗煩惱外，「另一個擔憂的問題就是大陸，他們聲稱台灣是其領土一部分，且極度憎惡台灣透過民主選舉選出的領導人」。

文章又分析，北京當局向全球提供國產疫苗，也試圖透過世衞的「疫苗全球取得機制」（COVAX）提供給台灣，但台灣法律並不允許使用大陸製疫苗。

一名監控大陸活動的國安人員向路透社表示，台灣政府相信北京正在對台發起「認知作戰」（cognitive warfare），並趁機「製造混亂」（create chaos）破壞大眾對政府防疫的信心。這名國安人員又稱：「他們（北京）企圖強調大陸製疫苗的保護效力，並塑造出台灣政府將希望放在美國和國產疫苗身上是種盲目行為。」

大陸國台辦則向路透社表示，「絕大多數」台灣人都希望能獲得大陸製疫苗，還要求台灣政府去除「人為政治障礙」。

台灣疫情越益嚴峻，當局亦關注金融穩定問題。財政部昨晚就臨時召開網上記者會，國安基金執行秘書阮清華強調，將密切關注股匯市，若市場失序，有必要將隨時於時市宣佈召開臨時會，研議進場護盤，目前投資人對台股仍有信心。

此外，為配合防疫，富邦證券、元大證券、兆豐證券、群益證券等券商，紛紛宣佈關閉營業大廳的看盤服務，提醒投資者減少外出，盡量使用網絡軟體看盤，電子下單。

路透社／台灣《蘋果新聞網》

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