被列為三級警戒區的台北市及新北市（雙北），昨日首個工作日實施公務員彈性上班。台北市面人流減少，平時擠擁的捷運、巴士出現空位。有大型百貨公司、商場即日縮短營業時間，提前到晚上8時打烊。麥當勞、KFC等也宣佈雙北地區暫停堂食服務。

台鐵禁企位 捷運鬆動

台灣行政院人事行政總處表示，為減少通勤互相感染風險，雙北公務員在5月28日前，彈性上班時間從上午7時30分至10時，下班時間為下午4時30分到7時。台鐵自15日起，禁止各級對號列車（太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號）站票乘搭，如有違反並勸導不聽者，將被罰款3,000至15,000元新台幣（約829至4,147港元）。昨日台北車流明顯減少，捷運、公車人潮大減。有上班人士稱，以前搭捷運「人多到常被擠到門邊」，昨仍有空位。

平時人潮如鯽的各大百貨公司嚴陣以待。誠品生活宣佈配合政府防疫，全台書店和商場一致提前至晚上8時打烊，停止所有食品試食及彩妝試用活動。遠東、SOGO等大型百貨亦宣佈全台縮短營業時間，平日及假日均調整至中午12時至晚間8時或8時半營業。連鎖快餐店麥當勞、KFC、星巴克和「本地薑」鬍鬚張魯肉飯等即日暫停堂食服務，顧客進入餐廳要掃描QR code填寫聯絡資料。此外，因應防疫酒精搶購潮，財政部宣佈，每人每日限購三瓶容量300毫升酒精，强調台灣菸酒公司正全力生產，目前每日產量達9.6萬瓶。

台灣蘋果新聞網/中央社