內地民政部數據顯示，內地今年首季離婚登記數目大跌超過七成，只有29.6萬對夫婦離婚，當中最多人離婚的省份依次為四川、河南和廣東。有專家指離婚人數大減，或與實施「離婚冷靜期」以及法院數據滯後有關。

民政部數據顯示，去年第四季離婚登記人數為106.3萬對，今年首季則是29.6萬對，環比下跌72.15%。同比方面，去年首季受疫情影響，數據不具可比性，但與2019年首季的104.8萬對離婚登記相比，今年一季度的跌幅也達七成以上。

另外，去年受疫情影響，全年結婚登記數目為813.1萬對，創17年來新低。今年一季度，全國結婚人數僅213.2萬對，較2019年一季度下降了24.3%。

廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，離婚人數下降一個重要因素是今年元旦起實施了30日的離婚冷靜期。而冷靜期屆滿後30日內，雙方未共同到婚姻登記機關申請離婚證的話，會視為撤回離婚登記申請。

對於四川、河南特別多離婚。董玉整認為，這兩省外務工多，有些夫妻長期不在一起，感情冷淡，大多在農曆新年回家辦理離婚手續，推高了首季的離婚人數。

在江蘇，自增加了離婚冷靜期後，截至4月15日已有10,303對申請離婚的夫妻放棄登記。

南京師範大學法學院教授、中國法學會婚姻法學研究會理事陳愛武也指，離婚冷靜期或對離婚數字下跌有一定影響，但仍要觀察法院同期離婚訴訟案的數據，「平均來看，法院一年判決離婚案件在170萬至175萬件左右，民政部門辦理離婚登記400多萬件，法院數據同樣還需考慮其中。」

《新京報》／騰訊網

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