蘋果（Apple）iPhone一向深受廣大用家歡迎，《紐約時報》今（18日）刊登一篇調查報道，批評蘋果向北京低頭，將台獨列為不能在應用程式出現的議題，並且將中國用戶的個人資料存進國營企業管理的資料中心，等同將資料交給中國政府。

蘋果在過往20年靠中國躍升成為全球市值冠軍企業，大中華地區佔蘋果營收比例約五分之一，加上蘋果幾乎所有產品都在中國組裝。因此中國政府以此作籌碼，向蘋果高層施壓，違背他們所塑造擁護公民自由與私隱的形象。

《紐約時報》指翻查蘋果內部文件，訪問17名在職與前蘋果員工及4名資訊安全專家，發現蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）為中國生意而向北京當局屈服。為配合中國2017年實施的「網絡安全法」，蘋果同意將中國用戶的個人資料，存進由中國國營企業管理的伺服器，報道指，位於中國的蘋果資料中心實際上是由政府人員控制。

獨立資訊安全專家和蘋果工程師表示，上述讓步令蘋果幾乎不可能阻止中國當局存取用戶的電子郵件、照片、聯絡資料、行事曆和定位資料。但蘋果卻堅稱保有解鎖資料的數位鑰匙控制權，並指中國使用的加密技術比其他國家還先進。

中國用家除了個人資料被控，蘋果近年為安撫中國政府亦移除大量出現「敏感內容」的應用程式。

2009至2016年掌管蘋果應用程式商店App Store的舒梅克（Phillip Shoemaker）說，中國的律師曾列給他與他的團隊一份「不能在中國應用程式中出現的議題」清單，包括天安門廣場、藏獨及台獨等。蘋果的應對政策簡單明瞭，就是只要律師認定涉及中國禁忌話題，就會將程式下架。

根據《紐約時報》分析，自2017年以來，蘋果中國App Store約5.5萬款應用程式消失無蹤，其中多數仍可在其他國家App Store找到，當中超過3.5萬款是在中國必須取得主管機關核准的遊戲；其餘2萬款消失的應用程式類別廣泛，包括外國新聞媒體、同志約會服務、加密通訊應用程式。蘋果還將協助籌組民主示威、讓用戶迴避網絡管制的工具下架，甚至禁止中國iPhone使用有關西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的應用程式。

蘋果更協助中國散播其世界觀，中國iPhone會過濾代表中華民國的「青天白日滿地紅」旗表情符號，地圖會將台灣顯示為中國一部分。曾效力美國國家安全局（NSA）的資安專家沃德爾（Patrick Wardle）稱，曾有一段時間，在iPhone輸入「台灣」會導致手機閃退。

《紐約時報》

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