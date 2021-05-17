台灣疫情大爆發，全台昨新增333宗本地確診個案再創新高，累計本地確診個案已攀升至883宗。當局隨即宣佈封關一個月，明日起禁非台籍人士入境；重災區台北市及新北市（雙北）宣佈高中及以下學校停課。

據台灣中央流行疫情指揮中心表示，新增的本地確診個案散佈九縣市，雙北為重災區，苗栗縣亦出現這波疫情的首宗本地確診。台灣經濟部有一名職員確診，新北亞東醫院爆發院內感染，至少九人確診，包括病人及醫護人員。

新北擬建「方艙醫院」

指揮中心指揮官陳時中宣佈，自周三（19日）凌晨起，暫時禁止非台籍人士入境，同時暫停旅客在台灣轉機至下月18日，緊急或人道考慮個案除外。副總統賴清德表示，未來兩周是關鍵時期，團結是戰勝病毒最佳利器。對於全台恐已出現數條平行傳播鏈的說法，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指，目前資料均顯示個案間可合理推測是一條傳播鏈，只是在不同地點偵測出確診者而已。另外，雙北地區會否提早進入「封城」階段，即第四級警戒，陳時中表示目前沒相關考慮，僅指會在最小損害做最大控制。

台北巿長柯文哲與新北巿長侯友宜昨達成共識，先後宣佈雙北市中小學、幼稚園以及託兒所等，自今日起全部停課11天。台北要求夾公仔店、釣蝦場及桌遊店昨午起停業。對於停課學生，柯呼籲：「停課是讓你們在家裏休息，不是出去遊玩趴趴走，這要搞清楚。」台教育部指全台近99%的大專院校均已採取遙距教學方式。侯表示，新北已針對升準四級防疫警戒作整備，同時計劃在市內興建「方艙醫院」。

兩市長指疫情期間，在職家長可請家庭照顧假或防疫照顧假，僱主必須批准，不過當日薪金並不強制僱主提供，可由勞資雙方協商。台灣勞動部指出，僱主不可對勞工有不利處分，否則最高可罰100萬元新台幣（約28萬港元）。

全民共識：把自己管好

對於雙北停課決定，育有一名五歲女兒的台北市民陳先生向本報指，由於妻子在疫情期間仍需出外工作，所以停課期間在家照顧女兒的重任，就落在能夠居家辦公的他身上。對於自己即將與女兒在家「困獸鬥」，他笑言自己其實還是有些恐懼，但在疫情下還是必須去嘗試。隨着當局近日接連推出不同防疫措施，他表示不少市民都願意配合。他認為由於大家已在疫情爆發後形成一個全民共識，那就是「把自己管好，對大家就好」，所以面對這次疫情時大家都很團結。

不過，有在台陸生透露，不少陸生已準備離開台灣，直指台灣此前沒大規模爆發只是運氣。國台辦昨聲稱，台灣民眾期盼使用大陸疫苗，「當務之急是去除島內人為的政治障礙」。陸委會回應指，對岸不必假好心。

台灣蘋果新聞網/《蘋果》記者