新冠肺炎肆虐全球，目前只有注射西醫疫苗作為主要預訪方法。由台灣衞生福利部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發中藥複方「清冠一號」（NRICM 101），衞生福利部已同意緊急授權，2藥廠已提申請，最快本周可發出臨時藥品許可證。

中央社報道，「清冠一號」配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實有療效。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚指出，「清冠一號」早已取得外銷許可證，暢銷歐洲、美國，台灣卻因新藥審核嚴謹費時，還無法內銷。「清冠一號」10種配方都是合法中藥材，製成科學濃縮中藥，如果要按西藥新藥審核方式，需通過層層臨床試驗，不符目前疫情緊急需求。

柯富揚表示，據藥廠透露，衞福部長陳時中約在1至2個月前就同意緊急授權，但當時疫情還算平穩，內銷藥品許可證一直未核發。

不過，台灣境內疫情近日升溫，昨天衞福部再開會，確定採用緊急授權方式，只要已取得「清冠一號」外銷藥證藥廠，就可申請國內臨時藥品許可證。

衞福部次長石崇良證實，先前就決議「清冠一號」適用「藥事法」專案核准製造規定，但須由藥廠檢具資料申請，目前已有2間藥品優良製造作業規範（GMP）中藥廠提出，最快本周可核發許可證。

柯富揚表示，目前國內有8間GMP中藥廠持有「清冠一號」外銷許可，除2間已提申請，後續其他藥廠也準備跟進。

不過，柯富揚說，確診者切勿自行到中醫診所求診用藥，以免造成社區感染擴大，務必要經正規採檢確診，配合分流隔離治療，中醫師會協助會診，評估是否適合用藥。

去年12月24日，台灣國家中醫藥研究所跟台中榮總簽訂合作備忘錄並宣佈，該所與台灣多間醫院合作，利用「台灣清冠一號」，有效縮短確診患者9天治療時間，且無副作用，亦證實該水煎劑複方成份能有效治療新冠肺炎；目前該所已經授權順天堂等3藥廠製造，外銷歐盟、英、美、澳洲、南非、菲律賓等國家。

中央社

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