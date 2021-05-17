內蒙古呼和浩特市37歲男子小郭患有精神障礙，曾放火燒屋、打人，甚至拿菜刀追斬家人，加上會突然病發，結果被父親鎖進鐵籠長達17年。內媒記者日前探望小郭，並聯絡醫生為他檢查，最終小郭被送院治療。網民對此意見兩極，有人批評郭父奪去小郭的人身自由，但亦有人反問：「放出來你們會照顧嗎？砍人了你們會賠償嗎？」

小郭父親表示，妻子在兒子10歲時離家出走，自此兩父子便互相依靠；兒子小學畢業後，就開始打工賺錢，未料20歲時突然生病，「家人當時領着他到處求醫問藥，可是積蓄根本堅持不了多長時間，不到半年我們家就成了貧困戶，生計都成了問題，也就沒了精力再給小郭看病。」

由於小郭經常突然病發，曾放火燒屋、打人，甚至拿菜刀追斬家人。郭父為了保護他人，迫不得已將兒子鎖入鐵籠。內媒記者上周四（13日）前往探望小郭，發現他的籠子是用鋼筋焊成，大小僅約4至5平方米，籠內只有一張用木板搭起的床鋪；記者當日亦嘗試與小郭交談，發現他的意識清楚，且能清楚回答。

內蒙古第三醫院其後派醫生到場為小郭檢查，並安排他送院治療，小郭終能離開困了17年的鐵籠。內蒙古電視台經濟頻道《百姓熱線》主持人雷蒙後來在網上公開小郭的情況，不少善心人士均表示希望幫助小郭一家，至今已籌得3萬多元人民幣（約3.6萬港元）善款。

網民對此意見兩極，有留言批評郭父奪去小郭的人身自由，「精神病患者也是人啊！」、「你被關17年鐵籠試試，不是精神病也變精神病了」；不過亦有人表示，「放出來你們會照顧嗎？砍人了你們會賠償嗎？嗎？」「我覺得老人家沒錯，總比那些把神經病放出來禍害人的強！」

搜狐網／新浪微博

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