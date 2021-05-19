台灣疫情持續擴散，本土病例自本月15日爆出180宗後，連續4天破百，累積至昨日（18日）已達959宗，遍佈北、中、南部。目前全台僅剩嘉義縣市、屏東、花蓮、台東5地勉強守住淨土。新北市長侯友宜則聲稱，已經向「準四級警戒」準備。

雙北（台北市及新北市）是這波兇猛疫情的重災區。其中，新北市已累計有465宗本土確診個案，市內的亞東醫院爆發院內感染，前天（17日）更有一名86歲慢性病患者病逝。市長侯友宜今早指，設在新北市聯合醫院板橋院區的篩檢站，首日統計篩檢198人，當中有10人呈陽性，篩檢陽性率為5%，呼籲住在板橋有萬華接觸活動史的人士，盡快篩檢。侯也公佈確診者足迹，指三重三和夜市、爭鮮餐廳與捷運中和站等地都有重複足迹，呼籲市民注意。

侯還提到，台灣重症醫療量能足夠，新北市會以設置集中檢疫所為優先，昨已清空183處集中檢疫所，將陸續徵調，用來容納輕症、無症狀患者；若疫情高漲將興建「隔離收治中心」應對，將醫院空間騰給重症病患，現階段不會考慮興建方艙醫院。而昨日公佈的新北市106宗本土個案中，中和區取代板橋區成為單日確診人數最多，侯指會在中和新設1處篩檢站，今天將公佈地點。此外，他希望中央可以授權給地方決定，進入第四級警戒。他視察「新北市檢疫隔離關懷中心」，表示新北市已朝「準四級警戒」準備，也透過不斷擴大管制，讓民眾低度活動，才能讓疫情紓緩。

侯也指，已總動員1,200人啟動防疫稽查，未戴口罩者，將被依《傳染病防治法》重罰3,000元至1.5萬元新台幣（下同，約835至4,177港元）。

新北聯醫板橋院區17日設置社區篩檢站，原訂每天早上8時派籌，9時開始篩檢，未料昨天凌晨就有人排隊，300人篩檢量額度供不應求。衞生局表示，將視情況增加篩檢能力，也將再增2處篩檢站，設在其他高風險區域如新莊、永和等地，方便民眾就近篩檢。

而位於新北市的淡江大學昨亦傳出有教師確診，據了解，學生在上課時，突然被通知撤出大樓，讓校方進行消毒，此舉引起學生議論。校方隨後證實接到衞生局通報，指一名教師日前到萬華地區活動，經篩檢後確診。

與此同時，位於宜蘭縣的宜蘭大學昨晚亦緊急召回住宿學生，據悉，該校有人確診，擔心有學生與確診者接觸，預計19日全面篩檢，同時該校5月13日以後離校的學生，也需主動到住處周邊檢疫站篩檢，並做好自主健康管理。有學生透露，勞動部派遣到校短期工作的安心上工人員，在宿舍門口負責替進出學生量體溫，現在學生只進不出，全數被控管在宿舍內。不過，宜蘭縣衞生局並未證實事件，只表示一切等19日中央疫情指揮中心對外說明。

而在另一大疫區的台北市萬華區，一名單親媽媽日前確診，被送院治療，其就讀小學的女兒與女兒的姑姑隨後也確診，姑姑甚至需要插喉治療，不過女童卻被獨留家中，從17日晚上6時起就沒人照顧。女童親友雖曾拜託里長、區長、萬華分局的警員幫忙，但對方都說「只能幫忙聯繫衞生局」，只是相關單位並未派人協助，女童直到18日晚上6時許才被送院，與媽媽會合。

手機用戶請按此：台灣本土確診各縣市分佈

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）