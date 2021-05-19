台灣疫情持續，本周累計確診個案已達959人，台北市民眾人心惶惶，萬華區的民眾湧到周邊四大醫院的急症室，要求檢測，各大醫院的快速檢測人數爆滿，醫護人員上網稱「快撐不下去」。

台灣《蘋果新聞網》報道，鄰近萬華區的台大醫院，在出現社區疫情後被指揮中心列為快速檢測醫院，隨即湧入大批檢測人潮。根據台大醫生、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，台大醫院急症室已收治超過100名確診病人，比對台大醫院院長吳明賢的說法，急症每日陽性檢測率約10%估計，粗略估算，該院檢測人數已破千人。

位於北投區的台北榮民總醫院，有醫生指出，該院雖與萬華有段距離，但社區疫情爆發後，急症仍湧入大批檢測人潮，每天檢測人數達200多人，佔全院需檢測人數6至7成，加上該院的急症室是24小時運作，有民眾會半夜來求醫，指有發燒、流鼻水等症狀，要求檢測，令醫護人員疲於奔命。現醫院急症室安排3條篩檢動線，因應眾多檢測人潮。該醫生更指，最近來院檢測的人數比疫情未爆發前增加3至4倍，幾乎達到類似全民檢測的情形。

報道中提及振興醫院院長魏崢說，目前為防止院內感染，一般疾病住院或急症前都需要做檢測，確認陰性才能入院，導致檢測量大增、急症室擠擁，只能先緊急調派其他部門的醫生優先支援急症。而位在內湖區的台軍三軍總醫院也有民眾前往，到急症室要求檢測，導致院內檢測人數暴增，但卻沒有人數限制，醫護人員都表示快要撐不下去。

在網上論壇有護士吐苦水，指在網上很多人都會感謝醫護人士，但現實卻不是這麼美好：「很多人根本沒想過要謝謝我們！」這名護士透露，上班10多個小時只喝了2次水，根本「沒甚麼尿」，因全部爆汗流光。護士又埋怨這一年多來醫護被禁止出國，但卻要「照顧出國玩回來中標的人」。

亦有醫生在社交媒體分享病患確診後需要插管、運送的情況，他說：「一個插管要交管，要運送，要清場，要避免中間急救，光是路線人力就要10人。若真的台灣重症爆發的時候。我先說好，『我一定沒能力救你』。」他呼籲民眾要認真做好防疫工作。

FB專頁「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」就分享自己在急症室看到的亂象。他表示不少民眾發現自己的行蹤與確診者的足迹重疊後，就會開始出現「臉熱熱、喉嚨乾乾」的徵狀，認為自己「吸入了飄散在空氣中的毒霧，中標了」立即跑到醫院要求檢測，他表示這些舉動都讓在防疫第一線的醫生感到無奈。

台灣《蘋果新聞網》/ 《自由時報》／Facebook

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