兩岸疫情最新數字：大陸昨（18日）新增14宗確診個案，未有本土病例，境外輸入病例分別為上海9宗、陝西2宗，以及廣東、江蘇、湖北各1宗。大陸累計確診病例90,908宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診2,260宗，死亡個案14宗。

台灣行政院今早舉行記者會，發言人羅秉成表示，今早衞福部長陳時中向行政院長蘇貞昌報告，一批透過世衞主導COVAX平台購買的阿斯利康（AＺ）疫苗，在台灣時間凌晨3時從荷蘭阿姆斯特丹機場起飛，預計今日下午4時運抵台灣。羅秉成又稱，台灣將會繼續從外國購買疫苗，至於疫苗運抵台灣後分發、接種等安排，則會由中央流行疫情指揮中心公佈。

今年4月台灣亦曾透過COVAX平台，接收20萬劑AZ疫苗，根據網站ourworldindata統計，台灣至今有22萬人接種疫苗，每百人計算接種0.93劑。羅秉成表示，目前台灣兩間本地企業，正在積極生產自行研製的疫苗，期望可以在7底開始讓民眾接種。

法新社報道指，根據全球各國政府公佈的數據排名，指大陸目前已接種4.2億劑疫苗，以數量計是全球最多，超越美國的2.7億劑及印度的1.8億劑。不過，如果以14.1億人口計算，接種率僅為29.7%，ourworldindata的統計則指，以每百人口計算，中國接種比例僅29.32劑，較阿聯猶（116.17）、智利（86.69）、英國（83.95）、美國（82.05）、蒙古（74.56）低，但卻比香港的26.47稍佳。

台灣《蘋果新聞網》／法新社／ourworldindata網站

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