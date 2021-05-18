台灣一周內經歷兩次停電，台灣電力公司（台電）目前供電狀況仍不穩定，加上因疫情在家辦公，用電量攀升，台電內部評估仍有機會隨時宣佈限電。台媒亦收到消息指，昨午台電已下達指令，用電戶E組共約200萬戶，或受下一輪輪流停電影響。

前日（17日）台電再宣佈分區停電，當日原本預計用電量3,700萬瓩，但實際用電量為3,744萬瓩，高出預期。台電昨聲明指，由於可能出現攝氏38℃以上極端高溫，冷氣需求大增，以至用電增加，昨日估計最高用電量為3,750萬瓩，較前一日上調；惟外界擔憂實際用電量會否再被低估。

高溫兼在家工作 耗電大增

同時，台電亮起「供電吃緊」的黃燈，加上上午天氣為陰天，或削弱太陽能供電，台電指「今天會全面戒備」。

台電又指，黃昏過後太陽能逐漸減少，加上水力發電不足，電力調度仍須面對夜間尖峯負載。台電因此通知用電大戶於下午4時後減少用電；並協調民營電廠加入發電，約可增加25萬瓩供電能力。不過由於昨午後新北及宜蘭等地有大雨，令各地用電量下降。惟台電仍強調，民眾下班後煮飯、洗澡等活動，會導致晚間出現「傍晚用電高峯」。台電呼籲民眾節約用電。

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