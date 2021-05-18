美國參議員在當地時間星期一（17日）以86票對11票，投票通過就《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act）展開討論。這部法案將授權五年內撥款1,100多億美元（約8,541億港元），用於基礎和先進技術研究，外界視為應對中國挑戰。中國專家直斥美國將「作繭自縛」。

撥8,541億保護科技領先

據報，參議院將從18日開始，用一至兩周時間討論這份議案。參議院多數黨領袖民主黨舒默（Chuck Schumer）說：「我們未來或有一個由中國共產黨來決定5G、人工智能和量子計算的道路規則的世界，但現在我們或可確保美國捷足先登，這是千載難逢對美國科學和美國技術的投資。」他認為這部法案可強化諸如半導體這樣的美國經濟弱點。

參議院商務委員會上星期三（5月12日）以24票對4票的表決結果通過了這部法案，白宮亦支持，相信獲兩黨通過的機會很大，但細節相信仍有待落實。共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）說，他將推出修正案，把關鍵礦物生產作為一個新項目的部份，以幫助美國維持全球競爭力。

中新網引述外交學院國際關係研究所教授李海東指出，美國想通過該法案保護自身科技能力，但另一方面，也在削弱自身能力，原因是科技創新不僅僅需要自己研究，也需要通過與其他國家廣泛交流，美國可能會「作繭自縛」。

路透社/中新網