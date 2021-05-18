深圳第五高、有逾70層樓的摩天大樓賽格大廈昨午突然出現肉眼可見的搖晃，持續大約半小時，在內工作的1.5萬人需要緊急撤離。由於當局指昨沒地震，風力也只有五級，初步判斷大樓搖晃是自身結構造成。專家對本報分析，晃動很大機會是由於大樓與風力或附近工程的自然頻率脗合而出現的「共振現象」造成，他也指設計時理應有設想這些自然頻率：「搞到成棟樓要疏散，一定係佢喺設計時有啲嘢會做漏咗。」

網上昨午近2時傳出多條大批民眾逃離福田華強北賽格大廈的影片，畫面所見，上千民眾從大樓逃出，有人連鞋子也被踩掉，甚至有影片從遠處拍到大廈緩慢地左右搖擺。有從大廈撤離的員工指，從12時許就已經感到大樓有輕微搖晃，但當時在內的員工不以為然，直到下午1時左右，搖晃幅度加劇，在內的員工才開始逃離大樓。

或與自然頻率形成共振

當地警方和消防員接報後立即趕往現場，封鎖地區。據通報，大廈搖晃維持大約半小時。內地傳媒也報道，全大廈在事發時有大約1.5萬人，用了40分鐘所有人才成功離開大廈。深圳市氣象局昨指，「華強北街道賽格廣場站測得最大瞬時風為五級，稱不上大風」。深圳市應急管理局官方微博則表示，昨日深圳市沒有地震。

資深土木工程師倪學仁對本報表示，這一次賽格大廈晃動很大機會是由於大樓與風力或附近工程的自然頻率脗合，而出現的「共振現象」所造成，「例如我喺度鑽緊個隧道，個自然頻率一樣，共振就會越嚟越犀利」。

倪學仁指，超過50層樓高的大樓，就屬「超高」，設計時都會裝置避震，亦會設想多個情景的自然頻率，所以不應該出現這麼大的搖晃。他指，例如是香港的高樓，都要他們先調查在某一個情況出現下，出現的頻率是甚麼，擺動會是怎樣，以避免讓大樓大幅晃動，「唔明點解個結構冇預到呢啲嘢，因為超高嘅樓一定係需要考慮好多因素，亦要加一啲嘢避免出現咁嘅現象。搞到成棟樓要疏散，一定係佢喺設計時有啲嘢會做漏咗」。

深圳住建局昨指，大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，周邊地面未發現開裂現象，官方初步判斷大樓搖晃是自身結構造成，根據昨晚傳出的通知，專家亦建議在大樓工作的人暫不要返回。

賽格大廈由深圳市賽格集團有限公司直接投資興建，在2000年落成，在建期間號稱創下每2.7天就建造一層的「深圳速度」，大樓有超過70層，總高度355.8米，建築面積16.43萬平方米，現為深圳第五高樓，亦是世界最高的鋼管混凝土架構大廈。

新浪微博/澎湃新聞網/《蘋果》記者