深圳華強北賽格大廈昨日下午近2時突然出現搖晃，引發恐慌，樓內樓外民眾狂奔逃命，當局昨午已封閉大廈。內地部門昨晚稱，樓宇結構沒受影響。有內媒則報道，專家經檢查後指，大廈周邊地面沒有裂開，搖晃原因不明，建議加強巡查，同時在查明原因前，不要進入大廈。

內媒報道，賽格大廈昨日發生搖晃後，當局與管理處派人疏散樓內人員，福田區政府安排相關專家到大廈檢查。專家隨後指，大廈周邊地面沒有開裂情況，亦未見玻璃幕牆脫落損壞。但大廈搖晃的原因仍要進一步調查核實。專家又指，由於搖晃原因仍未查明，建議民眾不要回到大廈內。

賽格大廈昨日下午起封閉，地舖也不准營業。有在大廈內工作的民眾稱，由於逃生時相當匆忙，電腦、手機、鎖匙等物品都留在大廈內，未知何時能取回。管理處人員則表示，大廈重新開放時間需等待通知。

投資興建涉事大廈的內地上市公司深圳賽格集團（000058.SZ），今早開市跌3.54%，至上午10時20分報5.73元人民幣（下同，約6.91港元），跌0.22元（約0.26港元），跌幅擴大至3.7%。

而在華強北有多楝大廈的上市公司深圳華強集團（000062.SZ）股價今早則微升，該公司昨晚發通告稱，賽格大廈不屬於該集團的物業，公司在華強北的物業，在調查後證實沒發生搖晃，仍然正常營業中。

財新網／新浪財經

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