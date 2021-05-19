曾在台灣讀書、與白先勇合辦刊物，為張愛玲出書的香港著名詩人戴天，本月8日在加拿大多倫多逝世，終年84歲，他的喪禮將在當地時間19日舉行，全程將在網上直播。多名文化人都懷緬這名一代文豪離世，香港藝評人鄭政恆稱，接觸他的詩作後，「驚訝原來香港從前有一個創作量與質素相當高的詩人」，不但可寫新古典風格較重的作品，也能寫出香港地道、甚至政治、文化的詩作。

鄭政恆對《蘋果》時表示，最初接觸戴天的詩作，源於擔任《五○年代香港詩選》主編，當時戴天仍年輕，作品不算多。令他全面接觸戴天的詩作，就是2009年的著作《骨的呻吟》，讓他驚訝原來香港從前有一個創作量與質素相當高的詩人。他認為戴天的詩作多元化，除了有新古典風格較重的作品外，也能寫出香港地道、甚至政治、文化的詩作，他認為戴天可以算是60年代的重點詩人。

直至2016年鄭政恆終於與戴天見面，雖然只有一次的會面機會，但他形容戴天是一個健談、有活力的詩人，當時戴天從加拿大回來參與文化交流活動，在機遇巧合下，二人交談甚歡，由晚上聊天至深夜，他笑說「足足傾咗八個鐘」。這次的交談，使他對戴天印象更深刻。

二人更是愛荷華大學「國際寫作計劃」的交流生，他說戴天是第一屆的參加者，而他是2015年的那一屆，份屬學兄弟關係。他覺得戴天為香港的詩壇帶來新氣象，形容他是新詩教育的先行者，因為當時戴天在參加完愛荷華大學「國際寫作計劃」將整套辦學形式搬來香港，舉辦了詩作坊，這套自由討論詩作，無分老師學生互相交流的教育模式，維持了半世紀，直至因疫情才暫停。

香港文化人、曾任《蘋果日報》社長的董橋在憶及戴天時稱，「戴先生有法國闊少派頭，十足進出希爾頓鷹巢雞尾酒會的翩翩人物」，「他的筆是健筆，酒後依然清醒」。

香港文學界紛表哀悼。香港文學評論學會在Facebook 發訃聞，總結戴天為香港文學發展所作出的貢獻，作家崑南亦有發文悼念，寫道：「在別人的眼中，我們是老朋友，其實，在他的一生中，我們只見過兩次面，而且從未通訊來往過。我愛他的詩作，感謝他在文章中也曾提及我」。

漫畫家馬龍就在社交媒體以畫念故人，「戴詩人走了。難忘他的溫厚、他的學養。難忘他愛吃肥肉的饞相。某年他在我家吃過方舒眉弄的紅燒肉，翌日即撰文讚好！收到消息的那夜，一杯紅酒為君舉離觴。一路走好！」

戴天的其中一名學生，是香港現代詩及散文作家關夢南，他在網媒《香港01》撰文懷念老師。文章中他分享與戴天相處間的點滴，回憶與戴天相識的最初。他與戴天識於1969年的詩作坊，指詩作坊是香港民間教育之始，是戴天與古蒼梧把美國愛荷華的辦學形式搬到香港，當時詩作坊的詩人包括鍾玲玲、淮遠、李國威、張國毅、劉天賜及麥繼安等，他們當時都是中學生，可見平民教學的重要和意義。關夢南深受戴天影響，從此改變了他詩歌的世界。

關夢南形容戴天的魅力與影響，除了在個人的交遊廣闊，豪邁、江湖氣，更在作品的前衛性。在文末指戴天生於香港文學最好的時代，享盡了創作最大的快樂和熱閙，「吾師拱别，無憾矣！」。

而另一位作家顏純鈎就則在《蘋果》的專欄中懷緬好友，他指戴天有幸，在香港最美好的歲月中如魚得水；香港有幸，在它最美好的歲月中有戴天。顏純鈎指戴天在公私兩方面對他影響深遠，他是戴天的長期讀者，無論是他的詩、散文、短評顏純鈎都有追讀，得益匪淺。他形容戴天熱心幫助朋友，「永遠詩酒風流，呼朋引類，見人打哈哈，他遊戲人間，談笑間就把正經事辦了。辦了正經事，他也不當一回事，辦了就辦了，一件件辦下去。」

《蘋果》記者／《香港01》／蘋果資料室

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