中國與澳洲進行貿易戰，抵制進口澳洲煤炭，再加上內地能源政策的轉向，煤炭行業投資意願低，結果導致國內煤炭供應緊張，價格飆漲屢創新高。為了保供穩價，中國國務院總理李克強今日下令重點煤炭企業「增產增供」。

另外，央視報道，國家主席習近平今日下午在北京通過視像連線，與俄羅斯總統普京共同見證，中俄兩國核能合作項目，包括江蘇連雲港市田灣核電站和遼寧葫蘆島市徐大堡核電站的開工儀式。

據中國政府網通報，李克強今日主持召開國務院常務會議，部署做好大宗商品保供穩價工作，保持經濟平穩運行。會議指出，今年以來，受主要是國際傳導等多重因素影響，部份大宗商品價格持續上漲，一些品種價格連創新高。李克強指，要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，「保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導」。

會議並提到，要多措並舉加強供需雙向調節，「發揮我國煤炭資源豐富優勢，督促重點煤炭企業在確保安全前提下增產增供」。

中國近期煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品價格持續飆漲。據新浪財經報道，其中煤炭價格近期屢創新高，動力煤自2020年4月底的最低價到目前漲幅達94.5%，焦煤漲幅更達106%。

中國煤炭以國內供給為主，國外供給為輔。2020年全國煤炭產量為39.0億噸，年增1.4%；全國淨煤炭進口量3.01億噸，創2014年以來新高。

中國官方推出「碳中和」整體指導方針，也影響煤炭行業投資意願。目前中國的能源結構中煤炭使用佔比過大，達到58%，二氧化碳總排放量更有80%來自煤炭。預計到2060年，新能源發電量將持續提高到60%以上，煤電將逐漸被淘汰。

報道指出，在大環境政策指引下，雖然近幾年煤炭企業的盈利水準不斷改善，但是整體的投資意願並不高。2020年煤炭開採和洗選業固定資產投資年減0.7%，其中民間投資年減15.4%。

《21世紀經濟報道》也引述分析稱，煤炭供給主要受政策影響，今年以來，供需局面一直較為緊張導致價格上漲。由於前3月原煤產量減少，而需求端水電明顯不足，火電、水泥等下游產量均大幅增長，預估煤價將持續超預期上漲。

中央社

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