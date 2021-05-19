台灣疫情嚴峻，當局除要與病毒對抗，還要圍攻滿天飛的假消息。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每日疫情記者會後會加開一個記者會，以駁斥假訊息，總統蔡英文更指打擊假消息為當前重要任務之一。目前，台灣主流媒體及社交媒體充斥着各類防疫假消息，國家傳播委員會（NCC）在一星期內收到10宗投訴，指媒體報道報道內容有誤，NCC強調如媒體違反事實查證、致損害公共利益，最高可被罰款200萬元新台幣（約55.5萬港元）。花蓮警方今日拘捕5人，指他們在即時通訊軟件上，傳播未查證消息。

近日疫情消息不斷，確診病例、足迹等消息紛雜，也引發民眾恐慌。NCC發言人翁柏宗表示過去一星期收到民眾的10宗投訴，均涉及媒體報道內容有誤、提供錯誤的就醫資料、侵犯確診者隱私等，將會按既定程序處理，不排除會開罰。

翁柏宗再次提醒各媒體要自律，強調根據《衞星廣播電視法》規定，媒體報道如果有涉及違反事實查證、致損害公共利益，最高可以被罰款200萬元。

社交媒體、即時通訊軟件亦是假消息的主要來源之一。花蓮市警方今日採取行動，拘捕5名在Line群組傳播不實消息的民眾。警方表示，一名55歲姓何的女子，在群組內聲稱「有宜蘭確診者曾到花蓮活動」的消息，傳給4名朋友。而何女的朋友亦不查證消息，再次傳給各自的朋友。警方向花蓮縣衞生局查證後，確認何女傳播的是假消息。

何女及友人均被指違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，被移交花蓮地檢署偵訊，警方亦會追查這段假消息的來源。警方呼籲，民眾若從其他渠道得知消息，都應加以查證，否則不應任意散播。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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