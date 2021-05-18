隨着台灣爆發疫情，全台對疫苗的需求激增。台灣總統蔡英文昨指，目前兩款由台灣研發的疫苗，聯亞及高端已進入第二期臨床實驗尾段，預料7月底前可供應首批台產疫苗，又強調向外國購買的疫苗會陸續到位。美國總統拜登日前表示，預定6月底前向海外釋出2,000萬劑疫苗，台灣駐美代表蕭美琴表示正「進洽爭取中」。至於台灣早前採購的莫德納疫苗，她預計今年中可開始供貨。

台灣名嘴周玉蔻昨在facebook披露，台早前採購的莫德納及阿斯利康疫苗將會在5月底、6月中抵台，不過周其後修改帖文，刪去「莫德納及阿斯利康」字眼。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨指，大陸如果有疫苗獲世衞等國際機構認證合格，台當局會統籌處理，目前暫未收到對岸的相關申請。疫情指揮中心早前指，台灣至今從國際採購了接近2,000萬劑疫苗，包括分別向阿斯利康和莫德納購買1,000萬劑和500萬劑疫苗，餘下的則來自世衞的疫苗全球取得機制（COVAX）。

治輕症中藥獲緊急授權

雖然疫苗尚未到位，不過由台研發、可治療輕症的抗疫中藥「清冠一號」，已獲台衞福部緊急授權，最快本周核發臨時藥品許可證，意味着將可內銷台灣。台灣中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚介紹，清冠一號早已取得外銷許可證，並暢銷歐美，但提醒這屬中醫師處方藥物，民眾不可自行購藥。

中央社/台灣蘋果新聞網