中共總書記習近平去年8月號召制止餐飲浪費，內地多處即出現「惜食」亂象，引發爭議。今年4月29日，內地實施《中華人民共和國反食品浪費法》（下稱《反食品浪費法》），廣西有中學食堂因丟棄蟲蛀或發黃菜葉，成該省首宗遭開罰單的案例。事件引起網民極大不滿，認為執法人員「堅離地」和要求他們自己先食蟲蛀菜，甚至連官媒新華社也發文批評，指是「一葉障目」式執法。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，事件是內地典型的有權在手無限放大，全靠個人的行政權力和判斷來執法，自然易生亂象。

內媒報道，廣西在《反食品浪費法》生效後，桂林市市場監管局於5月11日向當地一間中學的食堂發出該省首封《責令改正通知書》，並約談負責人。

報道指，食堂由於被指「蔬菜菜葉有蟲眼或稍微泛黃，能吃卻全被當垃圾扔掉」，出現「蔬菜過度挑選問題，許多不需要丟棄的瑕疵食品原料一律丟棄處理」，被開罰單，要求限期改正食品浪費行為，否則會根據《反食品浪費法》處5,000元人民幣（下同，約5,996港元）以上5萬元（約6萬港元）以下罰款。

廣西之外，江蘇南京、福建廈門等，也出現類似的反食品浪費的執法行動，例如南京便有蛋糕店，因把蛋糕的邊角料及形狀欠佳的麵包丟棄而被開罰單。

內地網民對《反食品浪費法》有頗多議論，特別是對廣西中學食堂被罰反應最大。網民認為固然需要珍惜食物，但執法時卻不能矯枉過正，批評桂林案例中的執法人員，完全脫離現實，連發黃或被蟲蛀爛的菜葉也不准丟棄，完全是「裝貓扮虎」。

事件也引起新華社於周二發文批評，指是「一葉障目」式執法，成為《反食品浪費法》的「高級黑」。

文章批評，廣西的執法人員，不查浪費食物更為嚴重的星級飯店、機關食堂或婚喪宴席，第一張罰單反而開給涉事的中學食堂，強調新法例的執行與細則仍須完善探索，而不是靠着掌握執法權，高高在上，對有蟲洞的菜葉開出有爭議的罰單。

劉銳紹則指出，內地食物因運輸保鮮、財富不均等因素，確實有浪費情況。他指出，近期頗受年輕人歡迎的臨近過期食品，估計去年的市場規模最少達百億元（約120億港元），反映只要手法得宜確能減少很多食物被浪費。

至於廣西有中學食堂被開罰，他則認為是典型執法過度的例子，「內地有個概念是『有權不用，過時作廢』，單靠個人判斷和行政權力執法，肯定易出問題」。他指，除了要透過時間磨合找出合理的執法尺度外，更需要社會的法律、政治、意識形態全面更新才能避免背離現實的執法，否則只會出現「大有大的集權，小有小的弄權」。

《蘋果》記者／澎湃新聞網／新浪微博

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