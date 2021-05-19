央視日前播出介紹探測火星「天問一號」着陸器降落的動畫短片，後來被發現不少許多鏡頭與美國太空總署（NASA）10年前的短片十分相似，引發網民討論。言猶在耳，中國官方英文媒體《中國日報》（China Daily）上周在Twitter貼出中國觀光宣傳短片，呈現美麗的山光水色，搭配文字還提及「難道你不想造訪這寧靜的地方」，並加上#ChineGlamour（魅力中國）主題標籤。然而這段影片前天卻遭踢爆是盜用一名瑞士攝影師的作品，短片的景色是數千公里外的瑞士。

中央社報道，德法公共電視台的事實查核平台（Désintox - ARTE）17日報道，由《中國日報》「顯然在地理位置上獲得了自由」，因為畫面中的景色「並非中國山脈，而是幾千公里外的瑞士，確切來說，是瑞士伯恩（Berne）的布里恩茨鎮（Brienz） ，一旁則是同名的湖」。

影片是由由瑞士知名攝影師米歇爾（Sylvia Michel）4月底在YouTube發佈。《中國日報》甚至使用鏡面效果，將畫面左右反轉，又裁去影片的水印。

《中國日報》發佈影片後，有眼利網民發現畫面地點應為瑞士而非中國，許多人留言質疑影片來源。米歇爾得知後也立刻向Twitter通報，表達她對《中國日報》的不滿：「抄襲瑞士的影片、左右反轉，然後把它當中國境內宣傳，真的很丟臉。你們是認真的嗎？」

YouTube原影片下方許多網友紛紛留言表示支持米歇爾。有網友寫道：「中國共產黨偷竊你美麗的影像並佔為己有真的很令人厭惡。他們應該覺得丟臉，但我知道他們不在乎尊重他人的作品。我希望更多人來表達他們的支持。」

在中國居住多年的創作者斯特澤爾（Winston Sterzel）也留言表示，他也是被中國政府剽竊作品的受害者，呼籲全球創作者注意中國的作為。他將在自己的節目ADV Podcast中討論此事。

米歇爾在YouTube下方留言感謝大家的鼓勵，「拿一支影片然後放在自己的頻道上，這是不合法的－無論你是誰…尊重藝術家、攝影師、影片製作者的結晶，不能因為你可以這麼做就把它拿走」。《中國日報》最後未有作任何解釋或道歉，就刪除該影片。

中央社／Twitter

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