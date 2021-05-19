台灣疫情持續漫延，中央流行疫情指揮中心今日宣布全國提升到三級警戒。民進黨中常會今天改採網上會議形式舉行，據轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文在中常會中下達三大任務，要求中央、地方並肩作戰，時刻緊盯假消息並交給中央黨部專員處理，也呼籲要對防疫保持信心，強調外購疫苗、台產研發的進度，都在掌握之中。

蔡英文今天在中常會表示，台灣人在這次的表現真的很團結，現在的第一要務就是防疫，防疫是全民總動員，民進黨更要以身作則，一起來打贏防疫這一仗。

蔡英文並在會中下達3大任務，首先是中央、地方必須並肩作戰，全力配合指揮中心的防疫指引，其次要將防疫視同作戰，黨公職、幹部務必幫政府緊盯假訊息，並協助澄清，中央黨部也會有專員處理假訊息，收到相關資訊要互相提醒。最後，應對防疫務必保持信心，今天下午會有40萬劑AZ疫苗抵達台灣，她說：「目前，我們外購疫苗、國產研發的進度，都在掌握之中，指揮中心會持續妥善安排施打順序，讓民眾能夠有序施打、得到保護。」

蔡英文並指出，這段時間以來，無論是足跡公佈標準、是否普篩、興建方艙醫院、或是進口大陸疫苗，這些說法都不是新的，指揮中心也都已經累積充分經驗來因應，事後也都已經證明，指揮中心的判斷才是正確的。

據轉述，中常委今天發言踴躍，紛紛對近期疫情、停電議題提出建言，例如，民進黨立委王定宇建議基層診所應優先施打疫苗，民進黨立委蔡易餘談及記者也應列入優先接種名單，台北市議員許淑華為郵差請命，並談及現在全國醫護都在待命，應該協助照顧其子女，台北市議員梁文傑也說，軍隊、替代役均應排入優先接種疫苗的名單。

據轉述，針對全台今天都升至三級警戒，許淑華會中說，目前台北市讓輕症患者在家隔離，但這增加同住家人、社區染疫風險，而新北市則是至集中檢疫所隔離，建議全國各縣市應有統一處理方式。對於中常委眾多意見，蔡英文則說，防疫措施一切以指揮中心說的為準，請政院帶回研議這些意見。

此外，蔡英文也指示，民進黨中央黨部將成立特別處理小組，匯整中常委所提出地方意見、焦慮、各種資訊，大家可以隨時把資料給黨中央，最後由黨部送給行政院處理。

據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中談及，疫情嚴峻，現在全島是同舟一命，民調顯示民眾對全國團結抗疫的信心高達9成，顯示其對抗疫仍有很高的期待和信任，至於8月公投投票，現在焦點不是宣傳公投，因此相關工作均會暫緩。

與會者轉述，蔡英文在會議最後稱讚「視訊會議還不錯」、「這是一種充滿科技感的方法」，可以認真看到大家，也可以更認真聽大家，「不曉得為甚麼這個聽起來很清楚」。林錫耀則提醒，因為今日會議畫面還是要提供給媒體，所以大家要戴好口罩「畫面要保持好的表現」。

台灣《蘋果新聞網》

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