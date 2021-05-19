新華網今日發佈通報指，「從有關方面獲悉，內蒙古自治區文化和旅遊廳黨組成員、副廳長李曉秋已自殺身亡。原因不詳」。

據悉，李曉秋是蒙古族人，1962年8月在內蒙古赤峰出生，畢業於內蒙古大學圖書情報管理專業，曾任赤峰市圖書館館長、赤峰市文化局助理調研員、內蒙古自治區群眾藝術館館長等職。2017年，李轉任內蒙古自治區文化廳黨組成員、副廳長。2018年機構改革後，他繼續擔任自治區文旅廳黨組成員、副廳長，負責協助廳長分管人事處、藝術處、公共服務處、科技教育處、對外交流與合作處。

由於通報簡短，僅寥寥40字左右，且內容不詳，引發不少網民猜測。有人對官方的描述感到質疑：「已自殺身亡？為甚麼加已？」隨即有人回帖：「是不是之前失蹤了，這才找到？猜的」。至於李曉秋為何自殺？有人指是「畏罪自縊」，也有人稱李「長期服藥，抑鬱」，還有人認為是「為了保護一幫人，不得不死」、「工作壓力太了」，也有提到「內蒙文化教育系統目前內部整好幾年了」。有網民表示：「期待後續真相早日水落石出。」不過很快就被潑冷水：「呵呵，這種新聞沒有後續的。」

控山寨央視網侵權 正版央視索償$1,208萬

據天眼查App顯示，央視國際網絡有限公司（央視網關聯公司），控告熊鷹央網傳媒集團有限公司、易介集團控股有限公司侵害商標權糾紛一案，一審北京市朝陽區人民法院開庭。據悉，庭審中，央視國際網絡有限公司請求法院，判令熊鷹央網傳媒公司停止商標侵權和不正當競爭行為，賠償經濟損失及合理開支共計1,000萬元人民幣（下同，約1,208萬港元），並在判賠中考慮懲罰性賠償因素。

熊鷹央網傳媒集團成立於2015年4月，註冊資本1.07億，法定代表人為謝法林，經營範圍包括演出經紀、電影發行、廣播電視節目製作、互聯網訊息服務、影視策劃等。謝法林持股90%，為最大股東。該公司曾申請註冊「中央電視台網」、「中央電視台商城」、「央視商城 CCTVN」、「世界新聞記者聯合委員會」等多個商標，但目前多為無效狀態。此外，該公司還登記中央電視台網、央視商城、CCTVN等作品著作權及相關網站備案。

H＆M未標明產品成份 遭行政處罰

H＆M關聯公司海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司，新增一條行政處罰訊息，指因未標明需要標明產品規格、等級、所含主要成份的名稱和含量，遭上海市黃浦區市場監督管理局責令改正。

內媒指，該公司已有數十條行政處罰訊息，處罰事由包括以不合格產品冒充合格產品、虛假宣傳等。

據指，海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司成立於2006年11月，註冊資本500萬歐元，法定代表人為Jyrki Peter Tervonen，經營範圍包括服裝服飾、箱包、化妝品、家居用品、日用百貨等銷售。股東資料顯示，該公司由H＆M Hennes & Mauritz Holding Asia Limited 全資持股。

包茂高速重慶段車禍奪2命

據央視新聞消息，今日（19日）凌晨3時許，G65包茂高速公路重慶段發生嚴重車禍，一輛長途巴士撞擊護欄後翻側，導致2人死亡，38人送醫院就診，無生命危險。事發後，相關部門趕往現場救援，轉運傷者，疏導交通。事故原因仍在調查中。

這已是同一路段於本月發生的第二宗奪命事故。5月1日上午11時19分許，G65包茂高速重慶段接龍隧道內8車相撞，造成4人死亡，1人受傷。

綜合報道

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