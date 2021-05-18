台灣一名軍人在facebook群組投訴軍方伙食出現問題，聲稱「美軍人員」獲提供樽裝牛奶，台軍卻要喝奶粉沖泡的牛奶。不過，他無意中透露了美軍「安全合作旅」（SFAB）曾經派員赴台，對陸軍作出指導與建議。

怨美兵飲樽裝 台兵喝奶粉

《聯合報》報道，一名台軍今年4月在fb群組「靠北長官」投訴，指「因美軍入駐業務量增加，忙到連午休都沒有」，更埋怨：「明明付一樣的錢，為何美方可以喝瓶裝牛奶，我們阿兵哥就要可憐喝粉泡牛奶？」報道指，有官兵證實美軍確曾於該段時間派遣「安全合作旅官兵（SFAB）」到台灣，提供戰備訓練的協助，是次合作由台灣陸軍教育訓練暨準則發展指揮部（教準部）與美軍太平洋司令部共同推動。台灣陸軍司令部表示「不予評論」，至於這批在台灣爆發疫情前到達的美軍，會否留到7月漢光演習，軍方亦不願證實。

美軍目前有五個「安全合作旅」，有軍官向《聯合報》稱，美軍安合旅官兵以顧問身份來台，依規定經14天檢疫，平時在營活動，受命不輕易外出。美國《星條旗報》曾稱，美陸軍第五安全合作旅是為印太地區的夥伴國家提供顧問服務，美軍希望在印太地區獲得立足點以對抗中國大陸的影響力。

《聯合報》