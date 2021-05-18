內地興起直播帶貨熱潮，而且利潤豐厚，吸引不少網紅各出奇招去增加人氣。其中一名叫殷世航的男網紅就想出利用直播訂婚作噱頭，結果5小時的浪漫訂婚儀式，變成直播帶貨現場，吸引大量觀眾，當晚帶貨直播共累積高達逾4,611萬元人民幣（下同，約5,573萬港元）的收益，相信可為殷世航帶來約1,383萬元（約1,672萬港元）的佣金。不過，直播平台在殷世航訂婚的翌日發公告，指他炒作賣貨，被平台封鎖其賬號。另據內部員工爆料，殷世航被封禁長達630年。

殷世航的訂婚對象是另一網紅「套璐璐」，事前他已預告15日晚會網上直播訂婚過程。當晚的訂婚儀式上，殷世航一開始就騎着迷你馬進場，宣稱是花光所有積蓄籌劃，但更多的是要推銷他腳上的球鞋。雖然是訂婚儀式，但訂婚劇情還沒演完，殷世航就不斷開始賣貨，例如模仿電影《唐伯父點秋香》的猜新娘遊戲，殷世航不斷推銷貨物，冷落了準新娘。結果直播時間長達5小時，連套璐璐使用的衞生巾也拿來賣，低俗程度令人咋舌。

但當晚的直播仍吸引了170萬人次線上觀看，數據顯示，當晚直播帶貨賣岀5萬套香水套裝、2.1萬部手提電話、2萬隻手錶，連同其他貨物總銷售額達4,611萬元。而殷世航可獲30%佣金，即他用5小時就賺了1,360萬元。此外，在當晚直播，殷世航還收到價值逾501萬元（約606萬港元）的打賞。

但好景不常，殷世航訂婚翌日就傳來他被封號的消息。快手電商官方微博指，殷世航在直播過程中，「存在炒作賣貨、低俗演戲、虛假宣傳等違規行為」，平台接到23萬個用戶舉報，目前已封禁殷世航的賬號。加上直播時銷售的被指是冒牌產品，快手電商表示會嚴查其商品質量，收集消費者反饋，並對殷世航作出進一步相應處理。另據內部員工爆料，殷世航被封禁時間長達23萬日，亦即630年。抖音相關負責人亦表示，相關賬號違反平台規則，已被永久封禁。

事實上，殷世航已非第一次直播自己的「人生大事」，過去曾兩次向套璐璐求婚，並在網上直播，過程中亦是不斷推銷貨品，其中一次更聲稱賣紙巾都賣了800萬元（約967萬港元）。而殷世航以往經常在直播平台上演分手、復合、再分手、復合的情感戲碼，未封號前，他在快手粉絲超過800萬，抖音粉絲超過600萬。

綜合報道

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