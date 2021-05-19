中國對互聯網審查非常嚴格，不少中國人都會「翻牆」上網，24歲的陳宇鎮就因為將「翻牆用軟件」分享給其他網民，結果惹上官非，被控「提供侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具罪」，遭到「取保候審」。

《自由亞洲電台》報道，陳宇鎮本是海南熱帶海洋大學音樂表演專業的學生，在2016年曾往台灣做交流生，他說在台灣的生活帶給他很多啟發和思考，令他由一名「小粉紅」變成自由民主的支持者，「原來這個世界不是我想像中的那樣」。

回到大陸繼續學業時，陳宇鎮經常在微信朋友圈、知乎上討論時事，更因此導致他的知乎帳號被封，而在台灣的經歷讓他養成「翻牆」上網的習慣。2020年6月「翻牆用軟件」就為陳宇鎮帶來災難。陳宇鎮稱,因為很多免費翻軟件都被封，他付費買「翻牆用軟件」，更分享給朋友同學，後來因為網友們找不到，「既然我已經買過了，然後我有用的，我就去推薦給他們」。

結果，數十名警察於2020年6月10日凌晨，突然闖入陳宇鎮的住所，沒收他的手機，將他帶往公安局進行兩天的審問，他回憶那兩天警方進行了疲勞審訊，問了各式各樣的問題，後來就定了「提供侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具罪」這項罪名給他。

最後，警方指他需「取保候審」，除了要繳交1萬元人民幣（約1.2萬港元），更需要經常打電話報告行蹤，警員還經常打電話叫他回去做筆錄。對於此舉動，陳宇鎮不勝其煩。而「取保候審」亦代表未來有服刑的機會，後來他的南韓留學簽證獲批，所以他決定選擇離開中國，在到達南國後更開設YouTube頻道，努力傳播自由民主理念。

文章指，有來自雲南的留學生表示目前南韓民眾對中國政治異見人士普遍持歡迎態度，但受疫情影響，對中國就抱有一個敵視態度，再加上香港的民主抗爭，就令民眾覺得中國是一個專制政府。

《自由亞洲電台》

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