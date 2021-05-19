據維權網消息，本周一（17日），河北高碑店市法院無視民企大午農牧集團創辦人、被稱為「敢言企業家」的孫大午一案辯護人的延期申請，堅持召開庭前會議。隨後孫大午案的法律團隊聯合管理團隊致信保定市委書記，要求其遵守政策法律，公平辦案。維權網引述案件知情人士說，檢察機關對孫大午量刑建議是25年。

孫大午及其家人、集團高層去年11月被指涉嫌觸犯尋釁滋事等罪遭警方帶走。案中21名被告的辯護律師，本月12日再度分別接獲高碑店市人民法院通知指，案件將於17日上午9時在法院的第一法庭召開庭前會議，預計進行5日。由於時間過於倉促，辯護律師將聯署要求法院提交延遲召開庭前會議。

知情人士向自由亞洲電台表示，法院不顧反對召開庭前會議，是「瘋狂加快節奏推進審理」，企圖在7月1日中共建黨百年前結束二審。「對孫大午和大午集團進行的快速處理，是建立在完全不保護被告人基本訴訟權利的基礎上，而且目前起訴書裏認定的犯罪事實都不成立，大部份都是大午集團在發展過程中遺留的歷史問題。之前中央有文件，要求對民營企業在發展中的歷史遺留問題不能一棒子打死。這個案子是中國民營經濟發展的標誌，會成為一個非常不好的判例。」

孫大午案的法律團隊、大午管理團隊17日聯合發佈《致保定市委書記黨曉龍的公開信》，要求當局遵守鼓勵、支持、引導民營經濟發展的政策法律，合理合法處理大午集團作為民營經濟發展中的不規範問題，而不是盲目推進庭審，盡快結案。

維權網引述辯護人從檢方了解到的情況指，孫大午面臨量刑25年的風險，檢察機關對其家屬給出的量刑建議則為10年到20年不等。對此，美國人權組織「公民力量」創始人楊建利直指，檢方的量刑建議十分荒謬。他說，孫大午帶領的大午集團對鄉村發展道路進行了探索，其經營理念與中國政府有衝突，量刑之重體現了當局對不同聲音和嘗試的壓制：「這是非常重的量刑，本身孫大午是無罪的，這是迫害民營企業家的典型案例。」

中共總書記習近平在2018年11月1日，於民營企業座談會上的講話提到：「對一些民營企業歷史上曾經有過的一些不規範行為，要以發展的眼光看問題，按照罪刑法定、疑罪從無的原則處理，讓企業家卸下思想包袱，輕裝前進。」孫大午案的快速推進，顯然與此相違背。楊建利認為，中國的經濟發展缺乏完善的法制環境，尤其是土地的所有權，爭議長期存在。他說，中國的土地所有權問題誓將阻礙未來的經濟發展和政治變革。

據悉，河北省啟動了24小時應急預案，以加快辦理孫大午案。有內部消息透露，高碑店市人民檢察院檢察長、人民法院院長將親自參與庭審，擔任公訴人及審判長。

2020年6月21日與8月4日，大午集團員工與徐水國營農場人員因土地糾紛，先後發生了兩次衝突，後徐水區公安局介入，導致多人受傷。8月4日下午，大午集團舉辦了「8.4請願受難員工」傾訴會，員工還到區公安局門口和平表達訴求，結果有數十人被捕。

同年11月11日，大午集團負責人、民營企業家孫大午及親屬和集團公司法人等近30人被捕，公司高管全軍覆沒。隨後各級政府指派了29個工作組，接管集團下屬公司的營運。今年4月，官方進一步加強了對大午集團的控制，刪除網上相關訊息，並警告員工和家屬不得接觸律師及媒體。同時，大批警員進駐由大午集團及員工住宅區、生活區組成的大午城巡邏。同月，此前遭到「指定居所監視居住」的7名當事人，包括孫大午本人，全部被批捕。

今年五一假期後首個工作日，河北省高碑店市人民法院下發通知，孫大午案已由高碑店市人民檢察院正式起訴。21名被告人或被告單位被指控涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營、強迫交易、妨害公務、聚眾衝擊國家機關、非法採礦、非法佔用農用地、非法吸收公眾存款和詐騙9項罪名，卷宗及鑑定資料多達348冊。從公安機關移送該案至檢察院起訴的10天內，幾乎所有辯護人無法如期完成閱卷，於是向法院遞交了延期申請，但是遭到法院拒絕。

維權網／自由亞洲電台

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