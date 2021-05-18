台灣疫情持續嚴峻，本土確診連續4日破百，疫情嚴峻，而接種疫苗人口還不到1%，但疫苗庫存亦告短缺。國台辦周一（17日）宣稱，廣大台胞「急切期盼使用大陸疫苗」，金門縣長楊鎮浯周二（18日）即公開表示，希望中央流行疫情指揮中心能同意金門向對岸大陸採購國際認可合法疫苗，惟指揮中心指揮官陳時中認為「大家（對大陸疫苗）都不是那麼有信心」。路透社消息指，美國政府已與疫苗製造商協調，幫助台灣加快取得疫苗。另一方面，台灣行政院今天會舉行「簡訊實聯制」記者會，由公務機關率先施行，用戶只需掃描QR Code，簡化流程，不必再填寫資料，而該系統亦會更易追查確診者蹤迹和掌握相關接觸者。

中央流行疫情指揮中心考慮到疫苗數量有限，15日宣佈暫停民眾自費接種，把疫苗留給與防疫有關的第一線醫護和防疫人員。金門縣長楊鎮浯表示百分百認同指揮中心的決定，但金門縣迄今只獲配600劑疫苗，當地有14多萬人口，疫苗數量有如杯水車薪。

楊又指，離島的醫療資源相對不足，接種疫苗是最大保障，呼籲指揮中心全力支持金門離島疫苗供給，否則希望指揮中心同意金門縣向大陸取得國際認可的合法疫苗。

陳時中回應，生產疫苗的廠商可提出申請，經相關檢驗，及格疫苗會由中央統籌，但他認為要引進大陸疫苗很困難：「以有限數據與資料分析，大家對中國疫苗都不是那麼有信心。」陳時中2月時曾稱，台灣原向德國BioNTech公司購買500萬劑疫苗，簽約在即，卻因可能來自中國的壓力而發生變故。

路透社報道，台灣政府相信北京正在對台發起「認知作戰」（cognitive warfare），並趁機「製造混亂」（create chaos）破壞大眾對政府防疫的信心。台灣正動員外交官向各國探詢更快交付疫苗，而美國政府亦已介入，幫助台灣和疫苗製造商協調，以加快製造商向台灣交貨的速度。

美國總統拜登前日表示，美國將在6月底前增加向海外釋出2,000萬劑疫苗，台灣駐美代表蕭美琴透露，已向美方表達爭取釋出的疫苗。

路透社／台灣《蘋果新聞網》

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