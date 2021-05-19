新華社公佈外交部駐港特派員公署人事變動，由駐波蘭大使劉光源接替已被調回北京任外交部副部長的謝鋒，出任駐港公署特派員。劉光源早前在波蘭媒體曾經發文談及香港問題，要求深入解讀全國人大就完善香港特區選舉制度作出決定的必要性、正當性、合理性，「保障『一國兩制』行穩致遠、維護香港長期繁榮穩定的堅定決心。」

公開資料顯示，劉光源是河南省淮陽縣人，1986年畢業於鄭州大學，之後進入外交部，初期被派到非洲司工作，曾被派駐加納、尼日利亞，及後被派往美國，歷任駐三藩市總領館副總領事及駐美國大使館公使。2010年獲任命為駐肯雅大使，2014年任外交部涉外安全事務司司長，至2018年則被任命為駐波蘭大使。

雖然劉光源的資歷未見與香港有任何交集，但今年3月他曾以波蘭大使身份，在當地網站Onet發表題為「為香港許諾一個更好的未來」的署名文章，解讀全國兩會通過完善香港選舉制度的決定。他在文中強調，要「堅持和完善『一國兩制』制度體系、維護香港長治久安的重大舉措」，又指「香港根據『兩制』所享有的高度自治皆源於中央授權，源於『一國』這一基礎。尊重『兩制』差異必須堅持『一國』前提，這就必然要求『愛國者治港』」。

他認為，「沒有人比全體中國人民更關心香港的前途命運，沒有哪國政府比中國政府更希望香港繁榮穩定」，聲稱香港保持長期繁榮穩定，「符合中國利益，也符合國際社會共同利益」。

至於現年57歲的謝鋒，2017年接替宋哲出任駐港特派員一職，經歷香港反修例風波後，今年1月他被調回北京，接替鄭澤光出任負責政策規劃、美大地區，拉美地區事務的外交部副部長。

新華社

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