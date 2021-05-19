全台旱情越顯嚴峻，經濟部旱災中央災害應變中心今午開會盤點全台水情。自周五（21日）起，桃園、新北市林口區的水情燈號將調整為減量供水橙燈；台南及高雄地區每月1,000度以上工業用水戶節水率提升至13%；工業節水率提升到13%，非工業區節水率則提高至20%。此外，即日起至31日，若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，自6月1日起，新竹地區將由減量供水橙燈調整為分區供水紅燈，每周分區停止供水兩日；苗栗、台中及北彰化則每周延長分區供水時間8小時。

經濟部長王美花今在旱災會議上指出，自去年5月22日梅雨過後至今，已有360天無顯著降雨，去年無颱風、冬雨少，加上今年春雨未至，5月豐水期以來也幾無降雨，統計水庫集水區自去年6月至今，降雨僅807毫米，為年平均降雨量約三分之一，為旱情史上最嚴峻情況。目前推動緊急抗旱水源計劃1.0及2.0等，但因全台主要水庫蓄水量持續下探，部份水庫蓄水率已低於一成，為提前因應後續梅雨降雨不如預期，需進一步強化節水力道。

中央氣象局副主任陳怡良表示，預估近期午後雷陣雨機率增加，6月上旬也有梅雨可能，但降雨區域與雨量仍有不確定性。而下周雖有鋒面接近，但大規模滯留型降雨機率不高，可能要到6月上旬才會出現。目前水情吃緊，在確定降雨量足以改善旱情前，仍須持續節水及整備相關抗旱應變措施。

水利署則指出，新竹地區分區供水以節水15%為目標，預估每天節水5.3萬噸，其中甲區有約12.04萬戶，周二及周三停水，乙區有約21.3萬戶，於周四及周五停水；受影響居民共計33.34萬戶。水利署又指，以台中及苗栗的甲區停水時間為例，原本分區供水時間是周二凌晨零時至周四凌晨零時止，延長停水時間8小時後，變成周一晚上10時至周四早上6時停水。

水利署今表示，桃園市及新北市林口區減量供水橙燈，以每月1,000度以上工業用水戶節水13%為目標，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等行業則減量20%；新竹地區分區供水紅燈地區採供水5天、停水2天措施，並以節水15%為目標，部份具獨立供水系統或支援管網的地區，則可採減供15%不實施分區供水方式進行。

苗栗、台中及北彰化地區維持水情紅燈，惟需要再加大節水力道，自6月1日起停水時間由每周2天延長至2天8小時。水利署解釋，以台中及苗栗的甲區停水時間為例，原本分區供水時間是周二凌晨零時至周四凌晨零時止，延長停水時間8小時後，變成周一晚上10時至周四早上6時停水。

全台水情不佳，4月6日起台中、苗栗地區106萬戶實施紅燈「供五停二」分區供水措施，4月1日起高雄地區水情燈號由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，連江地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。統計目前全台的水情燈號，台中、苗栗地區為紅燈，新竹、嘉義、台南及高雄共4縣市，水情燈號為橙燈。

另外，根據經濟部水利署防災資訊服務網，截至今天上午8時，石門水庫蓄水量僅剩11.7%，有效蓄水量為2,377萬立方米。桃園市長鄭文燦今早主持防疫專案會議，會後以直播方式進行記者會時指，目前石門水庫水位確實非常低，水情燈號即將進入橙燈，減量供水會到達20％，不必要的營業用水也會停止。

鄭文燦說，未來的節水要求會提高，備援方面，包括地下水的全面使用和抗旱水井，也要在最短時間派上用場。他要求台水公司跟水利署協助爭取再提升三峽河及板新水廠供應給桃園大湳水廠的水量，以支援桃園地區用水。鄭最後指，明天將舉行抗旱會議，「進入橙燈是必然的，甚至要進入紅燈，會進行二階供水，請大家全力以赴」。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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