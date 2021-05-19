香港著名詩人戴天本月8日在加拿大多倫多逝世，終年84歲，他的喪禮在當地時間19日舉行，全程在網上直播。傳媒人劉天賜早前在Facebook指，由於疫情關係，喪禮現場只可供10名親人出席，過程將會網上直播。直播片段顯示，禮堂上放有戴天的棺木，周圍擺放多個花圈，而禮堂屏幕則不斷播放戴天的舊照。不少親友及其學生都在網頁上留言，其中專欄作家李怡留言「常在我心 」。

戴天曾就讀台灣大學外文系，並與台灣作家白先勇合辦文學雜誌，以及為張愛玲出版散文集，多名文化人都懷緬這名一代文豪離世，例如香港文化人、曾任《蘋果日報》社長的董橋，就形容戴天「有法國闊少派頭，十足進出希爾頓鷹巢雞尾酒會的翩翩人物」，「他的筆是健筆，酒後依然清醒」。

原名戴成義的戴天，1935年生於廣東，小學時移居毛里裘斯，之後入讀台灣大學外文系，其間於1960年與同窗白先勇、李歐梵、王文興、劉紹銘等人創辦《現代文學》。他畢業後到香港工作，曾以另一筆名田戈撰寫影評，之後1967年參與創辦《盤古》月刊，並參與美國愛荷華大學的「國際寫作計劃」，為首位香港參加者。

《蘋果》記者

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