內地維權律師江天勇於2019年2月28日刑滿後就被非法軟禁在河南老家，失去看病的自由，也無法找工作，甚至無法出國與妻女團聚，這些被限制自由的生活已經歷2年。5月19日是他50歲的生日，張展關注組發言人王劍虹在網上發起向江天勇祝賀的活動，更製作祝福短片。不少同民運人士如陳光誠、陳建剛等都向江天勇祝壽，希望他早日獲得自由，能與家人團聚。

目前身在美國的江天勇太太金變玲在Twitter，寫上對丈夫的思念：「八年了都沒有和江天勇一起過生日了，希望江天勇早日自由，能夠親自給他切一塊生日蛋糕。江天勇自2019年2月28日出獄一直被軟禁在父母家，沒有任何的自由。」對於江天勇事件，內地維權律師任全牛則表示：「公然在光天化日之下，實行囚禁合法自由公民的行徑不僅是犯罪行為的問題性質了，更是對十幾億國人羞辱，這是根本對國人的蔑視，對他們授權所立憲法的踐踏與猥褻！」

早前河南息縣維權人士邢望力就因為探望江天勇，被當局以「尋釁滋事」罪拘捕，邢望力的兒子邢鑒認為，江天勇推動中國的人權、法治、民主進步，近20年的維權生涯受到社會各界朋友的關懷，看望江天勇是「人之常情，是對社會的微薄回饋」。

1971年5月19日出生的江天勇，是河南省羅山縣人，早期曾為鄭州市第六十六中學語文教師，之後律師資格，在北京高博隆華律師事務所執業，亦是北京愛知行研究所前法律項目協調人。因為長期參與愛滋病感染者維權、山西黑磚窯案件、北京律師直選、法輪功個案等維權行動，江天勇一直備受當局監控、打壓。

2012年5月3日，江天勇律師曾去探望陳光誠，即遭到國安人員帶走並暴打。2014年3月20日，因為前往黑龍江農墾總局青龍山農場的法制教育基地要求釋放被非法關押的公民，隨後被綁架並暴力毆打，至八根肋骨骨折。

2016年11月21日，因為陪同709大抓捕中，被捕維權律師謝陽的妻子陳桂秋到看守所探望謝陽，在返回北京的途中失蹤，後得知被湖南長沙市警方以「欺詐性使用他人身份證」為由行政拘留9天。2017年6月，被以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」被捕，其後被判處有期徒刑二年、剝奪政治權利三年。江天勇被送到河南省新鄉市的河南省第二監獄服刑。直到2019年2月28日刑滿出獄，但旋即被軟禁河南信陽羅山縣的父母家裏。

Twitter／《蘋果》資料室

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