台灣疫情嚴重，當局開始要求民眾出入食肆、超市等公共場所或乘坐公共交通工具時，都要「實聯制」登記，留下真實的聯絡資料或掃描QR Code。有民眾故意亂填，甚至寫下「英國女王白雪公主」，引發網民議論，有人埋怨手寫實聯制登記，不僅眾人同摸一支筆，個人資料更攤開任看，實在有改善空間。

與香港「填紙仔」之後放入收集箱的做法不同，台灣商舖的實聯制登記，多是在門外放置筆記簿，讓顧客寫下姓名、電話等資料，其他人可隨意看到。有在商店任職的網民指，近日檢查實聯制資料時，不但發現有顧客沒有留下電話，還寫下「英國女王白雪公主」。該網民將畫面公開並痛斥：「實名制就給我好好的填資料，電話也不寫，耍甚麼神經阿（啊），真的出事店家從哪裏找英國女王白雪公主？」

其他網民紛紛留言：「遇過直接給我畫波浪，超傻眼……」「一堆人只會用嘴巴做防疫啊，嘴巴喊要防疫，實際上又不配合！」「有的客人不會寫，還會跟我們大小聲……」

有網民則批評實聯制登記措施：「不僅沒有保護當初個資、隱私，反而更氾濫難以管控！」「大家摸着一支筆，輪流在寫資料也拖時間」。

亦有網民抱怨，台灣防疫成功了一年多，但進展也遲緩了一年多，「去年疫情緊張時就採取實聯制，但是因為防疫成功，實聯制始終沒有普及」。網民稱，雖然台北、新北手機app「台北通」內有實聯制登記，可是尚未全面推行，近期也因為網絡頻寬不足，無法應付需求。

台灣《自由時報》／《聯合報》

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