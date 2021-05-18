蘋果公司現時將中國客戶資料及數據放在中國貴州的數據中心。美媒《紐約時報》刊出對蘋果公司調查報道，稱公司已幾乎失去對客戶資料的控制，行政總裁庫克多次向中國屈服，現時連解鎖客戶資料的鎖匙都放到中國，專家稱蘋果不可能阻止中國獲取蘋果中國客戶的資料及數據。

《紐約時報》稱，蘋果在2017年中國「網絡安全法」下，同意將中國客戶數據轉移到中國，並由中國國有公司擁有和經營的數據中心上。現時中國政府人員實際控制和操作數據中心，蘋果同意將解鎖中國客戶數據的鎖匙存儲在中國數據中心。由於中國不允許，蘋果放棄了在其他數據中心使用的加密技術。蘋果回應稱保留了對數據密鑰的控制權，並在中國使用比其他國家更先進的加密技術。不過，獨立安全專家和蘋果工程師表示，蘋果的讓步使得該公司幾乎不可能阻止中國當局獲取蘋果中國客戶的電子郵件、照片、聯繫人、日曆和位置數據。

建系統審查六四 台藏問題

紐時又批評，蘋果已建立了一個內部官僚系統，拒絕或刪除該公司認為可能違反中國規定的應用或話題，如六四及西藏和台灣獨立。自2017年以來，約有5.5萬款活躍應用從蘋果在中國的應用商店中消失了，當中2萬個包括外國新聞機構、同性戀約會服務和加密短訊應用。蘋果公司稱一些在中國的應用是開發者自己撤下的。

《紐約時報》