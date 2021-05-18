全台昨新增240宗本地確診，雖然個案比前一日減少近百宗，但累計本地確診個案已上升至1,121宗，首次超越累計1,086宗境外輸入個案；昨新增兩宗死亡個案。雙北仍為疫情重災區，高雄亦宣告失守，昨增三宗本地確診，全台各級學校今日起停課10天。港府昨日亦宣佈，當局將安排5月15日或之前從台灣抵港並正進行家居檢疫的人士，入住衞生署的檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。

台灣中央流行疫情指揮中心指，昨新增的本地確診分佈在九縣市，台北市及新北市分別新增102宗及106宗，仍為疫情重災區，高雄市、雲林縣等亦首次出現這波疫情的本地確診個案。昨新增的兩宗死亡個案，分別為新北亞東醫院的一名86歲慢性病男患者，以及台北萬華區一名約60歲婦人。

台灣至今已有37名學生確診，台灣教育部昨宣佈，全台各級學校及公私立幼兒園今日起停止到校上課，兒童課後照顧服務中心、補習班等須配合停課，直至下周五（28日），其間改為線上教學或自主學習形式，全台大專院校日前亦已改為線上教學。台灣行政院長蘇貞昌補充指，無暇照顧孩子的家長，仍可把孩子送到學校，校方會協助照顧。

全台停課 老師措手不及

不過有宜蘭的小學老師向本報指，當局公佈停課的時機實在太倉卒，校方事前沒得悉相關消息之餘，她也是在下午2時半上課其間才知道全台翌日停課的消息，但學校的下課時間是下午4時，學校當時只能緊急開會商討安排。

事實上，直到放學時，她也只能向學生表示稍後會在班中聯絡群組公佈學校的停課細節，直言那時候狀況有點措手不及和兵荒馬亂。對於學校的線上教學系統能否足夠應付停課期間的教學需要，她坦言難以預料，但肯定的是學生的學習進度將有所延後。不過因應疫情需要，她認為這些亦可體諒，但就建議宣佈全台停課，時機上可再早一點，讓校方有時間準備。

台灣司法院昨宣佈，全台法院今日起至下周五暫緩開庭。台灣金融監督管理委員會昨則表示，即使日後進入「第四級」封城警戒，台股、期貨都不會休市，台內政部也宣佈全台暫停公祭。台北101購物中心宣佈，今起休館三天。

「無硝煙戰爭剛開始」

疫情持續未息，讓台灣的醫療資源日漸吃緊。有急症室醫生指，目前急症室床位、負壓隔離病房床位及專責病房等開始出現不足，日前甚至曾被迫在戶外為垂危的病人進行插喉急救。台灣總統蔡英文昨視察疫情指揮中心後亦呼籲，讓醫療資源盡量留給重症病人。據疫情指揮中心數據顯示，截至昨上午9時，全台目前尚餘241張負壓隔離病床。台大醫院院長吳明賢日前向院內同事發公開信，表示「無硝煙的戰爭才剛開始」，但他深信台灣人民的水準，「無論黑夜再長，白晝終會到來」。

台灣蘋果新聞網/《蘋果》記者