COVID-19肆虐全球，除接種疫苗作為主要預防方法外，由台灣衞生福利部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發中藥複方「清冠一號」中藥近日就成為新的曙光，有傳證實對抗肺炎輕症有效，衞福部已同意緊急授權，2間藥廠已提出申請，最快本周可發出臨時藥品許可證。可是，台灣民眾已經急不及待四處打聽，「清冠一號」配方昨（19日）突然在通訊群組瘋傳。但有中醫警告，未發病者服用，不但對身體沒有幫助，還可能有害。

去年經台軍三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實對COVID-19輕症者有確實療效，可以有效縮短確診患者9天治療時間，更號稱無副作用。台灣《蘋果新聞網》報道，昨晚通訊群組就流傳一張「清冠一號」外銷專用藥品許可證上，清楚標明是濃縮顆粒配方，當中包括魚腥草、北板藍根、黃芩、桑葉、薄荷、厚朴、防風、炙甘草、荊芥等成分，就連劑量都標示得清清楚楚。衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰就在網上表示，「清冠一號」係以明代《攝生眾妙方》所輯之「荊防敗毒散」為處方基礎。

藥物號稱有效，材料又可以在藥房輕易取得，不少台灣民眾都蠢蠢欲動想試一試，希望「有病醫病，無病強身」。但中醫師吳明珠對台灣《蘋果新聞網》表示，此藥方當中多款藥材藥性偏寒，是針對有發燒症狀患者適用，若未發病者服用，對身體不但沒有幫助，還可能有害。有機會導致身體偏寒涼，對抗疫不利。

她提醒市民，每個人體質、年齡，甚至表現出的病徵都各有不同，若只參考網路上流傳的圖片就「照單執藥」，對身體未必適合。認為最好還是找註冊中醫師「對症下藥」，她指「中醫不傳之祕就是劑量」，如何針對體質開藥方，還是全看中醫師專業和功力。

台灣《蘋果新聞網》

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