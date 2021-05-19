台灣行政院發言人羅秉成今天（19日）出席記者會時指國安收到情報，大陸透過假訊息對台灣進行認知攻擊，發動無硝煙戰爭。他認為假訊息跟肺炎病毒一樣，傳播速度很快，而且非常危險，希望民眾面對假訊息，要有自我防護機制，阻止假訊息在台散播。

他表示日前出現「化學兵消毒藥劑很毒」這類假訊息，就是典型的認知作戰，目的是為了打擊台灣軍隊、以及造成社會恐慌，經警方調查後已拘捕6人，呼籲民眾別成為認知作戰的工具，表示政府會審慎積極去調查，希望民眾共同防衞，別變成「假訊息破口」。

總統府副秘書長李俊俋在社交媒體表示，國安人員已經證實，自疫情升溫以來，大陸「對台認知作戰」再度啟動，在不同的社交媒體帶起風向、散播不實訊息去達成四大企圖，包括深化台灣內部矛盾、延遲疫情緩和速度、降低生產動能、瓦解經濟與股市，藉此打擊台灣人民信心，並增加大眾對政府的不信任感。

因此現在不同的社交媒體都再次討論有關普篩檢測、建方艙醫院、封城以及是否開放地方政府向大陸購買疫苗等議題。李俊俋表示，答案其實很清楚，過去一年多來也都討論過。普篩及方艙醫院只是加速拖垮台灣整體醫療人力與資源，最終造成更大規模的交叉感染。封城對於交通便捷、地狹人稠的台灣不僅難以封鎖，會製造民眾大規模恐慌。病急亂投醫選擇了效果不佳、得不到國際認證的大陸疫苗，只會讓疫情更失控。

民進黨發言人周江杰亦因為大陸疫苗問題痛批國民黨，指國民黨只會不斷吹捧大陸疫苗，質問「國民黨難道不知道台灣人不願打中國疫苗的比例高達近八成嗎？」

有住在列為疫情最誇張的萬華地區藝人黃云歆，在社交媒體分享萬華地區的部分民眾有資訊不對等的情況，道出老年人戴口罩比例偏低的真正原因。她舉例，在家樓下有位90歲的阿嬤，雖然家裏有口罩，但因重聽的關係很難去看電視或聽廣播來得知疫情的消息，對疫情發展毫無了解的老人來說，「根本不知道有多嚴重」，直到她有次遇到那位阿嬤，喊了她好多次「今天有16個人是在萬華」她才終於聽懂，跟我說她好怕，馬上衝上樓拿口罩。

中央社／三立新聞網

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