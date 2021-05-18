「大家都還是有點恐慌的，都在跑，像災難片一樣。」賽格大廈昨突然晃動，由於昨日是工作日，不少人仍在大廈內工作，事後民眾講述親歷的「逃生記」，有人為逃生，急急從51樓跑下去一樓；亦有民眾表示，發現到柱子明顯搖晃後，受驚往外跑，見到很多人都擠擁乘升降機下樓，甚至令升降機出現超載。

員工感頭暈 升降機超載

有員工撤離後對內媒表示，感受到樓體出現晃動時，自己和同事都感覺到頭暈，並指在離開時，升降機擠滿了人，甚至處於超載的狀態。有人指，自己在57樓工作，就算在颱風天，把窗戶關上也沒曾感受過大廈有任何晃動，但昨日外面的風很小，卻能感受到大樓明顯的晃動，且晃動幅度較大。

一名昨午1時10分正在辦公室午睡的員工指，「我們這一層，樓內物品都沒怎麼晃動，就是我們自己感覺到晃動了，頭很暈。因為乘升降機的人太多了，大部份人還是選擇了走樓梯」。這位工作人員稱，自己在賽格廣場工作了一年，此前沒聽說過大樓會晃，「大家都還是有點恐慌的，都在跑，像災難片一樣」。

一名在51樓上班的徐女士指， 當時亦感到「椅子晃動比較明顯」，她和同事連忙逃生，離開辦公室，發現很多人都已經在跑，她指，賽格大廈有兩個升降機，從51樓下去，先走樓梯到45樓再坐升降機最方便。

極目新聞/澎湃新聞網