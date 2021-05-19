台灣知名電腦產品製造商技嘉科技（GIGABYTE）早前在官網的廣告宣傳中，強調「堅持台灣製造」，還暗踩其他品牌選擇中國代工製造是「低成本、降低質量」，結果被中共共青團點名批評：「技嘉，誰給你這麼大勇氣？」事件餘波未了，網傳技嘉科技創始人葉培城，已請辭子公司盈嘉科技董事長，兩位高管亦被開除。大陸媒體《時代財經》向技嘉科技求證有關傳聞，獲得確認有關人事變動。

大陸有網民前日在「精英玩傢俱樂部」論壇發帖，指「技嘉內部高層變動，筆記本子公司盈嘉科技董事長請辭」，同時發佈了兩份文件截圖，稱「群裏發的，說技嘉高層變動了，不知道真假，真實性存疑」。

其中一份文件為「員工懲處案」，副總經理陳俊丞、行銷部課長許悅因違反工作規則，使公司蒙受重大損失情節重大，依勞務法規定終止僱傭關係，即日生效。另一份文件則為「葉培城先生請辭盈嘉科技董事長」，稱葉培城因MIT（Made in Taiwan）事件造成公司重大不良影響，遂請辭有關職位。

公開資料顯示，葉培城在1986年創辦技嘉科技，現為技嘉科技股份有限公司、寶嘉聯合股份有限公司創始人暨董事長。

技嘉科技公司代理發言人昨日向《時代財經》證實有關人事變動，惟未予置評，只稱相關內容是公司內部公告外流，目前公司並無計劃針對內部公告對外說明。

公開資料顯示，盈嘉科技為技嘉科技集團投資100%股份的子公司，從事手提電腦的研發及銷售，2008年推出市場上第一部可觸控旋轉螢幕的小型筆記簿型電腦，2010年再次創業界之先推出首款筆電、平板以及桌機三機一體的產品。2014年，盈嘉科技還自創電競筆電品牌AORUS，合作戰隊包括G2電子競技俱樂部等，官方介紹稱：「AROUS為全球最輕薄雙獨顯電競機種，以領先技術再創效能巔峯。」

《時代財經》

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