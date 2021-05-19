美國海軍周二（18日）派出「威爾伯號」導彈驅逐艦由北向南航經台灣海峽，同時出動三架偵察機在南海為其提供情報支援，這是自美國總統拜登就職以來，美軍艦第五度通過台海。

美海軍第七艦隊發表聲明，威爾伯號在符合國際法規範下，周二在台灣海峽進行「例行穿航」，展示美國對「自由開放的印太區域」的承諾。解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校則形容美艦穿航台海是「公開炒作」，向「台獨」勢力傳遞錯誤訊號，蓄意干擾破壞地區局勢，強調已組織兵力對美艦穿航行動全程跟蹤監視，嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。

習視像晤普京啟動核能合作

中美關係進一步緊張同時，中俄則進一步加強戰略關係。國家主席習近平昨聯同俄羅斯總統普京，以視像方式參與中俄核能合作項目動工儀式。動工的四台核電機組位於江蘇田灣和遼寧徐大堡兩個核電站，是中俄至今最大型經濟技術合作。習近平強調，能源合作是中俄合作重點，核能更是戰略優先合作範疇。他希望達致安全、創新和戰略協作推動全球能源治理；又稱中俄要推動更多低碳項目。普京則表示有信心中方順利、安全推進工程，並指和平利用核能合作，是俄中戰略關係重要部份。兩個項目投產後，預計每年可減少逾3,000萬噸二氧化碳排放。

美聯社