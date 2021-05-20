專門報道北韓消息的南韓媒體《每日北韓》（Daily NK）報道，北韓一名高官傳因注射中國製藥品後身亡，最高領導人金正恩獲悉後大怒，下令北韓重點醫院一律禁用中國製藥品。

報道引述高層消息指，該名官員60多歲，在北韓的國家經濟部門擔要職，在當地政界地位頗高，已是兩代老臣子，並深受金正恩的信賴。他因為罹患高血壓和心臟疾病住進平壤大學附設醫院，但狀況不佳。醫生見到這名高官在接受多種治療後均未有起色，於是決定「下猛藥」，為他注射在北韓被稱為「萬靈丹」的「硫胺素焦磷酸」(cocarboxylase)。怎料該名高官在注射後不久，就病重身亡。

報道謂，主治醫生一開始欲施打北韓藥品，但北韓大多數人都認為，北韓製藥品品質不佳，因此該名醫生在其他醫生的勸說下，改施打中國製藥品，但對外仍宣稱對病患施打北韓製藥品。

金正恩的調查團隊發現，該高官被施打中國製藥品。事件引發金正恩的強烈不滿，更質疑中國藥物的品質，因此下令北韓的重點醫院，尤其是平壤的明星級醫院，全面禁用中國製藥物，包括北韓正自行開發COVID-19疫苗，也要停止以中國製疫苗作為參考。

不過，目前仍未清楚該高官的真正死因。北韓當局正調查該批硫胺素焦磷酸是由那一間貿易公司負責進口，其間卻發現平壤多間醫院未有妥善儲存相關藥品及疫苗。

此外，為了對抗這波新冠肺炎疫情，北韓當局在本周三於東部的咸興南道，開幕一間新醫院。該間醫院強調具有最先進的設備，以及完善的醫療服務，以促進當地人民的健康福祉。

《每日北韓》

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