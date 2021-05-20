美國海軍第7艦隊的伯克級（Arleigh Burke-class）導彈驅逐艦「威爾伯號」（USS Curtis Wilbur DDG-54）前日通過台灣海峽後，今日駛至南海西沙群島附近海域。美軍強調行動是自由航行的行動，符合國際法，以挑戰宣稱擁有海域主權的國家，以維護國際法中自由、合法使用海洋的權利。不過，北京當局反應強烈，解放軍南部戰區發言人聲稱美艦「非法闖入中國西沙領海」，已組織海空兵力跟蹤監視，並且警告驅離。

美軍第7艦隊的聲明指出，美國強調航行自由的權利，國際法、《海洋法公約》均表明所有國家的船隻，包括軍艦，都可享有無害通過領海的權利，不允許何國家要求無害通過的船隻先獲授權或作出通知。美軍又指，在過去一世紀都有在南海進行日常例行的行動，並且會與志同道合的盟友及夥伴密切合作，維護促進安全與繁榮的自由開放的國際秩序。

反觀大陸，田軍里卻火力全開攻擊美國，他聲稱「西沙群島是中國固有領土」，美軍的行動是「搞航行霸權加輿論誤導『混合操控』的一貫伎倆，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定」，他表示中方堅決反對。

身為空軍大校的田軍里續稱，美方行為「違反國際法和國際關係基本准則，人為增加地區安全風險，易引發誤解誤判和海上不測事件，是不專業、不負責任的，充分證明美是不折不扣的『南海安全風險製造者』」。他又表示，南部戰區部隊將保持高度戒備，「堅決捍衞國家主權安全和南海地區和平穩定」。

西沙群島的島嶼面積約10平方公里，海岸線總長518公里，中國、越南及台灣均聲稱擁有主權，其中在中共在永興島填海造地，建設可升降民航機的機場、停靠排水量5,000噸船隻的碼頭，並且建設各種設施，作為管轄南海三沙市的行政中心。

母港設在日本橫須賀的「威爾伯號」前日通過台灣海峽後，解放軍東部戰區昨日回應，聲稱美艦的行動，是「向台獨勢力傳遞錯誤信號」，更聲稱解放軍對美艦穿越台海時全程跟蹤監視，「應對一切威脅挑釁」。

美軍第七艦隊網站／新浪微博

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