蔡英文過去一年在內政歷經不少具爭議事件，但最近的滿意度仍然高達55.2%，近5五年最高。「防疫有成」四字體現台灣歷經大小風波仍逢凶化吉。隨着近日台灣疫情大爆發，范世平形容今波疫情是「民進黨近一年來最大的危機」，如果疫情燃燒一個月，政府在六月無法在關係轉佳的美國手中取得疫苗的話，民進黨的支持度將大受打擊。

無疑蔡英文政府在近月鬧出不少風波，沒諮詢下強推萊豬、台鐵太魯閣事件、黨內高層與黑幫有關、大旱災、大停電、藻礁公投……，幾乎每月都有風波。范世平認為這些操作都被誇大：「那些問題很快就被過去了，一個禮拜基本上沒有在討論。」根據《遠見》雜誌於4月29到5月3日進行「蔡英文第二任期就職周年滿意度調查」，蔡英文滿意度竟高達55.3%，5年間最高，衞福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的滿意度更高達8成。台灣的經濟創出高峯，股市4月底早盤一度衝上17709.23點新高。台灣行政院主計總處在今年4月公佈今年第一季經濟成長率，竟高達8.16％，經濟成長創10年來最快。

范世平指出，蔡英文民望高企主要因台灣在過去一年防疫有成，獲外國激讚，加上經濟及股市都維持穩定的成長。現時台灣首次爆大規模疫情，民望的基石隨時倒塌，范認為這將令民進黨「迎來近12個月來最大的危機」，處理疫情不當隨時民望急瀉。現時民眾仍一致抗疫，但「疫情拖長了之後，自然會有很多人覺得不耐煩，當民眾生活受到影響，經濟也會受到影響」。

疫情未爆發時，台灣僅購得30萬支阿斯利康（AZ）疫苗，自費接種，但接種率僅佔全台1%。現時台灣民眾急打疫苗，曾一日3萬人預約接種接種疫苗，疫苗肯定不敷應用。范世平認為另一個戰場是購買疫苗，台灣自己研發疫苗最快在7月面世，500萬劑莫德納疫苗或在6月抵達，仍未確認具體日期。范世平稱現時至取得疫苗之間會有一個空窗期，可能會引發民眾對政府的一個不滿，將是政府的一大考驗。就算疫苗準時抵達，相對台灣人口2,300萬，疫苗仍然嚴重不足。

不過，范世平認為即使民進黨在防疫有漏洞，國民黨支持度亦不見得增加。現時雖在防疫狀態，但共機擾台及文攻武嚇仍然不斷。他認為除非民進黨已經完全無法控制疫情，否則市民不會支持國民黨，原因是他們與中共關係太密切。

《蘋果》記者

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