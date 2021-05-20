台灣邦交國洪都拉斯，或為疫苗改與北京建交。英國《金融時報》報道，洪都拉斯至今只獲得非常稀少的疫苗，900多萬人口接種疫苗者不到1%。洪都拉斯總統府部部長馬迪羅（Carlos Alberto Madero）表示，該國已經向美國求助，「至今甚麼都沒收到」，認為在外交政策上將出現變化，聲言相較與台灣保持長期邦誼，取得疫苗比甚麼都緊要。台灣外交部則表示，已經就報道與洪國外交部溝通，對方重申兩國邦交穩固友好。

馬迪羅表示，相對於美國至今仍沒有任何回應，同時北京當局到處協助其他國家，令人民也開始思考為何我們的盟友不幫忙。

一名美國官員向英國《金融時報》表示，6月底前將會向外國提供8,000萬劑疫苗，拜登政府也會協助洪都拉斯等國家，但仍未有具體的時間表。這名官員強調，美國將會落實援助，反而中國的承諾卻經常無法兌現。

中國不斷向外國提供自行生產的疫苗，以換取外交利益，甚至拉攏台灣的邦交國。南美州多個國家正使用大陸製造的疫苗，北京當局之前亦試圖以疫苗為誘因，拉攏台灣邦交國之一的巴拉圭，進一步擴大其地緣政治影響力。不過，目前台灣的邦交國至今仍未有使用大陸製造的疫苗。

可是，COVID-19疫情未退，南美洲國家仍未取得足夠疫苗。洪都拉斯衞生部本月10日曾在Twitter宣佈，將會透過鄰國薩爾瓦多購買中國疫苗，聲稱「薩爾瓦多將幫助我們突破地緣政治藩籬，從中國購買疫苗。洪都拉斯將盡可能為人民購買足夠疫苗。」洪都拉斯總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）在本月12日亦在電視演說中表示，為取得疫苗，必要時會在中國設立商務辦事處。

對於洪都拉斯的考慮，美國國務院強調將與洪都拉斯站在一起，而且不點名譴責中國基於政治目的，利用疫苗進行利己行為。

至於洪都拉斯與台灣的邦交問題，台灣外交部表示邦交沒有問題，知情人士曾向台灣《蘋果新聞網》透露，雖然邦交是沒有問題，「但的確有壓力」，特別是洪都拉斯一直未買到足夠的疫苗，台灣將繼續以不同渠道，透過第三國以協助洪都拉斯取得疫苗。

英國《金融時報》／台灣《蘋果新聞網》

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