台灣各級學校昨日開始停課，改為網上教學，達致停課不停學，不過突如其來的安排令相關電腦產品嚴重缺貨，商店滿是排隊買電腦的家長，不少人「一面排隊一面罵」，有商戶坦言疫情帶動手提電腦及電腦視像鏡頭銷售額增長，高達四至八倍。此外，固網寬頻亦都受惠，電訊商表示前日雙北宣佈網上教學，寬頻申請暴增四成。

寬頻申請暴增四成

上周六（15日），台灣行政院宣佈雙北提升疫情警戒第三級，不少家長急忙趕到各大電器店搶購手提電腦，造成大缺貨。台灣巿民李小姐表示因子女需要網上教學，周一到連鎖電器商「燦坤」買手提電腦，但店員稱單日已賣出25部，大部份型號沽清，只剩下昂貴的款式，亦無法調貨，因為各間分店都嚴重缺貨，「哪裏都調不到」。在桃園專門售賣電腦產品的「易飛電腦」表示，以往每個月最多只賣出五個視像鏡頭，不過隨着疫情升溫，五月至今已經賣出超過250個，基本款或高階款皆全數售罄。

網上購物平台momo表示，網上教學及居家辦公帶動銷售，上周六至今，手提電腦銷量暴增四倍。至於部份巿民家中已有電腦，只需要額外購買視像鏡頭就能網上教學或會議，商戶表示過去一星期，視像鏡頭銷量亦飆升八倍。除了學校改為網上教學，不少公司也宣佈居家辦公，帶動家居固網寬頻需求大增，亦有不少巿民哀嚎家中寬頻太慢，電訊商中嘉表示前天開始寬頻申請暴增四成。

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