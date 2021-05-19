台北萬華區內，有風月場所元素的茶藝館（圖），成為近期台灣疫情升溫的關鍵缺口。早前當地警方到該區要求從業人員配合檢測。其間調查獲知有80名外籍人士，惟其中27人一度失去聯絡，至昨日下午尋獲，已陸續送往採樣檢測及快速篩查。有關注性產業合法化的台北市前議員形容，萬華茶室酒池肉林，並非只有長者光顧。

台北警察局萬華分局統計，轄區內共有172間被稱為「阿公店」的茶室。該局聯絡疫情較嚴重區域的共65間店，要求其接受快速篩查，惟其中43間未找到負責人，局方會持續聯絡。據臨檢紀錄，從業者中有80名外籍人士，15人已接受檢測，34人已被勸導前往檢測，兩人返回大陸，一人正隔離，一人逾期簽證即將離境。另有27人未聯絡上。至昨下午，警方與移民署尋獲該27人，當局會協助其前往檢測。該27人未到過中南部。

前議員籲成立性專區防疫

是次疫情令萬華取得茶室成為焦點。台北市前議員童仲彥日前在facebook發文貼出影片，介紹茶室內情況，片中可見半裸或衣着性感女子，近距離在顧客前載歌載舞。童表示，「成立合法性專區對防疫很重要」。有本身是社工的網民亦在社交媒體分享，指茶室附近美食多，本身消費低，「每月領4,800身障補助的個案都有辦法去消費一、兩次」，服務包括陪客唱歌、聊天及性交易等。該網民形容，該區「就很像底層的聚集地，每個人都有故事」。

聯合新聞網