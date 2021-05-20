台灣本土感染人數不斷上升，政府除要與疫情競賽，還要駁斥滿天飛的謠言。法務部調查局自4月底華航機師於桃園的諾富特飯店發生群組感染事件後，注意到疫情假消息激增，至今共搜集128宗假消息並立案調查15案，當中3人涉散播基隆公車司機確診、揑造宜蘭遊藝場群組的病人足迹，甚至謠傳服用神明加持的感冒藥可防疫等訊息，已將3人依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，移送地檢署偵辦。

調查局公佈其中一件案件，指在Facebook與LINE謠傳，服用「上天聖主曾春天地神明加持的『聖國安感冒藥』，4小時喝一次、一次30cc（立方厘米）加入200cc溫水」可以防疫等語句。然而實情是由三洋維士比集團生產的「國安感冒液」只對各種感冒症狀有效，從未標榜能防疫。

調查局循線溯源，本月13日在新北市查獲散佈此訊息的曾姓男子，曾男有宗教狂熱，他到案承認製作與散播這項「建議」，並指之所以加了「聖」字，是因有神明加持，發文用意是提醒「所有善良百姓先自我隔離防疫，出門一定要戴口罩」。

另一宗案件是宜蘭一名楊姓女子，透過Instagram以〈來來來到宜蘭的足跡〉為題，散播一名確診患者足迹，除羅東銀河遊樂場外，還遍及寺廟、速食店、撞球館、餐廳等20處地點的訊息，但內容均與中央流行疫情指揮公布的不同。楊女其向警方承認是收到「不明人士轉傳」的訊息，直接轉發到社群平台，事先沒有做查證。

調查局又根據LINE流傳一則「最近少坐公車，基隆公車司機確診」的訊息，溯源查獲一名林姓男子散播，林男本月17日被約談到案，宣稱看到新聞報道，誤會了標題的意思，所以在多個群組提醒注意公車司機確診。

調查局呼籲大眾識別網路資訊時，於確認訊息的真確性前，切勿隨便轉發散佈，以免觸犯法例。

自由時報／台灣《蘋果新聞網》

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