【本報訊】《華爾街日報》上周指，有傳一直負責中美經貿談判的副總理劉鶴，未來將會淡出，其「中美全面經濟對話中方牽頭人」的職務將由另一位副總理胡春華接替；《金融時報》昨又披露劉鶴兒子涉及騰訊和京東等交易的「黑材料」，引發外界聯想。時事評論員林和立相信，劉鶴「未必是失勢」，但因年齡關係要在明年中共二十大再上一層樓的機會不大。

罕有未隨習視察河南

中共總書記習近平上周到河南視察，在國務院分管金融和科技的劉鶴罕有地未有隨行，改由分管農業和水利的胡春華隨行。林和立對本報稱，69歲的劉鶴到明年二十大已達退休年齡，相反1963年出生的胡春華在現屆政治局成員當中最具「年齡優勢」。他指「按照慣例，當總理之前一定要做過副總理。劉鶴比習近平還要年長一歲，最近也沒有陪同習到地方考察。我想他未必是失勢，但要接李克強的位置機會不大。」

林和立指，胡春華雖被歸類為「團派」，但團派目前已不可能挑戰習近平，而胡在習出任總書記後已多次表態效忠習，基本上獲得習的信任，並在上調中央出任副總理後獲委以重要的農業和扶貧工作範疇。林指，習挑選下任總理大概會更重視其忠誠多於政績才幹，但由於習以往經常「不按牌理出牌」，故此胡能否升任總理仍言之尚早。